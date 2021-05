Paderborn -

Erst runter bis in die Regionalliga, dann rauf in die Bundesliga und jetzt in der 2. Liga stabilisiert – Steffen Baumgart steht für vier Jahre Vollgas, hat beim SC Paderborn 07 eine Ära geprägt und verlässt den Verein als erfolgreichster Trainer in der 114-jährigen Geschichte. Unsere Fotografen Jörn Hannemann und Oliver Schwabe haben einige Momente festgehalten.