Nein. Natürlich ist es für Steffen Baumgart kein Spiel wie jedes andere. Aber eins ist vor seinem Paderborner Endspiel in Würzburg wie immer. „Leidenschaft, volle Power und Spaß am Fußball“, ist das, was der SCP-Trainer von seiner Mannschaft am Pfingstsonntag sehen möchte. Veränderungen im Kader und in der ersten Elf seien kaum zu erwarten, Bonuseinsätze werde es nicht geben.