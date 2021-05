Strohdiek hat es nicht bereut

Seit der D-Jugend kickte der mittlerweile 33-Jährige, mit Ausnahme einer Spielzeit für den SCP, bevor er im Januar nach Würzburg wechselte. Vor dem Wiedersehen am Dallenberg macht er keinen Hehl daraus, dass das für ihn kein normales Spiel ist. „Jeder weiß, was mich mit Paderborn verbindet. Auch wenn es sportlich um nichts mehr geht, ist es für mich etwas ganz Besonderes, auf dem Platz zu stehen. Es fühlt sich an, als wenn ich gegen meinen eigenen Verein spiele und freue mich auf viele Jungs, mit denen ich große sportliche Erfolge feiern durfte.“

Eine Aussage, die nach 20 Jahren beim SC Paderborn und zwei Aufstiegen in die Bundesliga nicht überrascht. Der SCP und Strohdiek, das ist eine außergewöhnliche Beziehung. Daran ändert auch die Tatsache nichts, dass „Tucker“ im vergangenen Sommer die Kapitänsbinde nach drei Jahren an Sebastian Schonlau abgeben musste und in der Hinrunde in Paderborn keine einzige Minute absolvieren durfte.

In Würzburg wurde er auf Anhieb zum Abwehrchef, absolvierte bislang 15 Partien und sagt deshalb: „Die Entscheidung war genau richtig und ich habe sie noch keine Sekunde bereut.“ Glücklich mit Platz 18 ist er natürlich nicht: „Ein Abstieg ist immer bitter und wir hatten durchaus die Möglichkeit, den einen oder anderen Punkt mehr zu holen. Insgesamt waren es viele Gründe, warum es nicht gereicht hat. Aber dass die Saison mit dem Abstieg kein gutes Ende nehmen würde, war ein Szenario, mit dem man ich zum Zeitpunkt meines Wechsels rechnen musste. Ich habe nicht umsonst einen Vertrag unterschrieben, der auch für die 3. Liga gilt. Ich möchte hier mit anpacken und helfen.“

Rückkehr nach Ostwestfalen

Das macht Strohdiek in der kommenden Saison eine Etage tiefer, insgesamt fünf Trainer schafften es nicht, die Kickers zu retten. Der Winter-Neuzugang aus Paderborn warnt nach einer enttäuschenden Saison vor zu großen Erwartungen: „Ich sehe uns nicht an erster Position, was den Aufstieg betrifft. Nach einem Abstieg gibt es immer einen Umbruch. Wir haben zwar ein gutes Fundament und ich hoffe, dass wir zeitnah einen neuen Trainer bekommen und endlich wieder vor Fans spielen dürfen. Doch die 3. Liga ist eng und der Verein sollte hier nichts übers Knie brechen. Es kann auch zwei oder drei Jahre dauern, bis es wieder hoch geht.“

Dann mit großer Wahrscheinlichkeit aber nicht mehr mit Strohdiek. Er und seine Freundin Eva fühlen sich in Unterfranken zwar nach eigener Aussage „vom ersten Tag an sehr wohl“, doch es spricht viel dafür, dass es im Sommer 2022 zurück nach Ostwestfalen geht: „Im Fußball sollte man nichts ausschließen. Das sieht man ja gerade an Hüne (Uwe Hünemeier, Anmerkung der Redaktion), der seinen Vertrag beim SCP mit 35 Jahren noch mal verlängert hat. Ich werde zwar keinen Dreijahresvertrag mehr unterschreiben, doch wenn ich mich körperlich so fühle wie aktuell, wer weiß? Aber Stand jetzt werden wir im nächsten Jahr wieder in Paderborn leben.“ Und Strohdiek wird zum SCP zurückkehren. Dort hat er seit längerem einen Anschlussvertrag, der nach seinem Abschied um ein Jahr nach hinten verschoben wurde. „Es gab schon Gespräche und ich weiß ungefähr, was auf mich zukommt. Es wird auf jeden Fall erst einmal kein Trainerjob sein“, verrät er.

„Tucker“ fehlt Baumgart

Noch ist sein Arbeitsplatz der grüne Rasen. „Ich freue mich sehr auf das Spiel und möchte definitiv die drei Punkte“, sagt er vor dem Duell mit dem SCP, denkt aber auch schon an die dritte Halbzeit: „Ich hoffe, es bleibt Zeit für ein Bierchen in der Kabine und einen Plausch über alte Zeiten.“

Spätestens dann wird Strohdiek auch auf seinen Ex-Coach treffen, über den er sagt: „Steffen Baumgart hat sich in Paderborn für höhere Aufgaben empfohlen und bekommt jetzt die Möglichkeit, den nächsten Schritt zu machen. Die Entscheidung für den 1. FC Köln wird er sich gut überlegt haben und aus meiner Sicht ist es nach vier Jahren für beide Seiten gut, dass frischer Wind reinkommt.“ Das sportliche Aus von Strohdiek beim SCP ändert nichts an Baumgarts Wertschätzung für den Innenverteidiger: „Tucker fehlt uns als Mensch und Typ, der stets anschiebt. Er hat seine Situation hier akzeptiert, auch wenn es nicht mit einem Lächeln war. Ich bin froh, dass wir gemeinsam eine Lösung gefunden haben, aber Christian wird immer ein Paderborner Junge bleiben.“

Baumgart hat noch die Chance auf die 1. Liga, den SC Paderborn sieht Strohdiek im Unterhaus gut aufgehoben: „Der Verein hat sich stabilisiert und ich denke, es hat allen gut getan, nach der Achterbahnfahrt in den vergangenen Jahren eine ruhige Runde ohne große Nöte zu spielen.“