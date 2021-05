Bevor der 49-Jährige jedoch wechselt, zieht er im großen WESTFALEN-BLATT-Interview Bilanz. Im Gespräch mit Matthias Reichstein und Peter Klute erzählt der Trainer über Paderborns Jahr in der Bundesliga, bezieht Stellung zu der Gehälter-Diskussion, nennt die Perspektiven des SCP und beschreibt auch seine künftige Rolle beim 1. FC Köln. Herr Baumgart, was hat Sie beim SCP besonders geprägt? Baumgart: Nicht immer hat der Verein mit dem meisten Geld Erfolg. Erfolg kann auch der haben, der eine gute Idee hat und eine gute Philosophie verfolgt. Natürlich darf man mal anderer Meinung sein, aber grundsätzlich müssen alle den gleichen Weg gehen. Das haben wir getan. Mal abgesehen von den sportlichen Erfolgen – was bedeutet es Ihnen, den kleinen SC Paderborn zu einer Marke gemacht zu haben? Baumgart: Wir wollten von Beginn an etwas Eigenes darstellen. Damit konnten wir auch viele junge Spieler überzeugen. Ich kann mich noch gut an die Gespräche mit Philipp Klement oder Sebastian Vasiliadis erinnern. Wir haben den beiden erklärt, für was wir stehen und haben sie letztlich von unserer Art Fußball zu spielen überzeugt. Sie waren das Gesicht des Vereins – muss man als Trainer aufpassen, nicht zu nah an seinen Arbeitgeber heranzurücken? Baumgart: Zu Beginn stand ausschließlich Markus Krösche im Fokus, dann kam das Trainerteam dazu. Als uns die Galionsfigur Krösche verlassen hat, bin ich in diese Rolle geschlüpft. Warum? Weil ich den Fußball, den ich spielen lassen wollte, auch nach draußen getragen habe. Am Allerschwersten war es, dass wir auch in der 1. Liga unser Gesicht gewahrt haben. Natürlich wurde über unsere negativen Ergebnisse gesprochen, aber nie über schlechten Fußball. Wir sind mit einem Gesicht und einer klaren Idee vom Fußball abgestiegen und nicht im Chaos. Dass dieser Fußball dann mit meinem Gesicht verbunden wurde, hatte ich nicht geplant, das ist so passiert. Sie haben den Durchmarsch bis in die Bundesliga geschafft. Wie sehr ärgert es Sie noch, dass der SCP in der 1.