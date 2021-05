Ob der 23-Jährige aber in der kommenden Saison auch tatsächlich wieder für den Liganeunten spielt, ist damit noch längst nicht sicher. Auch wenn Manager Fabian Wohlgemuth betont: „Diese Verpflichtung war eine Entscheidung für unseren Kader und für unsere sportliche Idee.“ Zu Inhalten der Vereinbarung mit dem Offensivspieler, der sich in der abgelaufenen Saison mit 13 Toren und sieben Vorlagen in den Fokus gespielt hat, machte der SCP am Freitag keine Angaben. Führich, der vor einem Jahr noch in der Regionalliga spielte, soll einen Zwei-Jahresvertrag unterschrieben haben. Eine festgeschriebene Ablösesumme gibt es nicht, dennoch wird der schnelle Außenbahnspieler stark umworben.