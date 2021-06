Dabei betonte der 39-jährige Neuzugang, der zuletzt für den 1. FC Saarbrücken tätig war: „Die Liebe zum Fußball steht über allem. In dieser qualitativ hochwertigen 2. Bundesliga wollen wir unseren eigenen Weg finden und Spuren hinterlassen.“ Der neue Chefcoach geht die neue Aufgabe mit sehr viel Akribie an. Einen Urlaub gönnt sich der Fußballlehrer, der am Samstag noch mit dem Drittligisten 1. FC Saarbrücken im Endspiel um den Landespokal (0:1-Niederlage gegen Regionalligist SV Elversberg) stand, nicht. „Das verbietet der Respekt vor dieser Aufgabe“, sagte Kwasniok und machte deutlich: „Ich sitzte hier heute voller Demut und Dankbarkeit. Ich hätte mir nie erträumt, in der 2. Liga mal einen Verein wie den SC Paderborn trainieren zu dürfen.“ Am 16. Juni wird Kwasniok mit seinem Team in die Vorbereitung auf die Saison 2021/2022 starten, wahrscheinlich vom 4. Juli an soll der SCP ein Trainingslager beziehen.

Geschäftsführer Sport Fabian Wohlgemuth erläuterte die Hintergründe, die zur Verpflichtung des neuen Coaches geführt haben: „Wir wollen keine Baumgart-Kopie, aber durchaus gewisse Anknüpfungspunkte. Auf Basis unserer Spielidee und einer charakterstarken Mannschaft möchten wir den nächsten Entwicklungsschritt gehen. Dafür ist Lukas mit seinem Sachverstand und seiner Power genau der richtige Mann. Er ist sehr eng an der Mannschaft dran und überzeugt zudem mit seiner hohen Glaubwürdigkeit“.

Für Kwasniok, der einen Zwei-Jahres-Vertrag unterschrieb und keine Ausstiegsklausel hat, kommt es darauf an, im Rahmen der Vorbereitung aus einem neu zusammengestellten Kader eine homogene Einheit zu formen. Zu Beginn seiner Tätigkeit in Paderborn stellte er heraus: „Es geht um aktiven und intensiven Fußball auch gegen den Ball, mit einem Hauch mehr Pragmatismus. Wir können nicht immer jagen, sondern müssen den richtigen Moment für das Timing finden“. Viel Lob fand Kwasniok auch für seinen Vorgänger: „Steffen Baumgart hat hier tolle Arbeit geleistet und ein tolles Fundament geschaffen.“