Der Neue will mehr Pragmatismus

Paderborn -

Von Matthias Reichstein

Seine erste Trainerstation war der OSC Rastatt. Das ist 14 Jahre her, der Klub ein Landesligist. Jetzt ist Lukas Kwasniok in der 2. Bundesliga angekommen. „Das war so nicht geplant und ist keine Selbstverständlichkeit. Deshalb bin ich stolz hier zu sein“, sagte der 39-Jährige am Montag bei seiner Vorstellung und ergänzte: „Ich sitze hier voller Demut und Dankbarkeit.“