Die Mannschaft und der neue Coach kommen bereits am Mittwoch, 16. Juni, zusammen. Der offizielle Trainingsauftakt findet aber erst drei Tage später am Samstag, 19. Juni, statt. Außerdem sind sechs Testspiele vorgesehen. „Ob Zuschauer zu diesen Ereignissen zugelassen werden können, hängt von der weiteren Entwicklung der Corona-Pandemie und dem aktualisierten Hygienekonzept der Deutsche Fußball Liga (DFL) ab“, schreibt der SCP in seiner Pressemitteilung.

Das geplante Trainingslager soll nach dem Testspiel gegen Hannover 96 (3. Juli) bezogen werden. In dieser Phase sind zwei weitere Vorbereitungsspiele (4. und 10. Juli) geplant. Die Gegner stehen aber noch nicht fest.

Höhepunkt der Vorbereitung ist die Partie gegen Borussia Mönchengladbach zum Abschluss der Vorbereitungsphase am 17. Juli. Eine Woche später beginnt für Lukas Kwasniok und seinem Team die Zweitligasaison.

DER ÜBERBLICK

Samstag, 19. Juni: Trainingsauftakt

Freitag, 25. Juni: Testspiel gegen den MSV Duisburg

Samstag, 26. Juni: Testspiel gegen den SC Verl

Samstag, 3. Juli: Testspiel gegen Hannover 96

Sonntag, 4. Juli: Testspiel

Samstag, 10. Juli: Testspiel

Samstag, 17. Juli: Testspiel gegen Borussia Mönchengladbach

Freitag bis Montag, 23. bis 26. Juli: Saisonstart.