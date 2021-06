Der Linksverteidiger kommt vom FC Schalke 04 und war von dem Liga-Konkurrenten an den portugiesischen Erstligisten Vitória Guimaraes ausgeliehen worden. Das WESTFALEN-BLATT hatte bereits am 5. Mai über den Wechsel berichtet. Der 24-Jährige soll in der Viererkette die Lücke schließen, die Leihspieler Chima Okoroji (zurück zum SC Freiburg) hinterließ und unterschrieb einen Zweijahresvertrag mit Option für weitere zwölf Monate. „Mit Jonas konnten wir einen jungen deutschen Spieler ablösefrei verpflichten, der eine sehr gute Ausbildung durchlaufen hat.