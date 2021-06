Der Zutritt zum Stadion und zum Stadionvorplatz ist nicht möglich. Die Verantwortlichen bitten darum, von einer Anreise zur Benteler-Arena abzusehen.

Die türkische Nationalmannschaft bereitet sich von diesem Mittwoch an in der Hotel-Residence Klosterpforte in Marienfeld auf die Europameisterschaft vor. Das Team von Trainer Senol Günes trifft am 11. Juni im Eröffnungsspiel in Rom auf Italien, spielt am 16. Juni in Baku gegen Wales und am 20. Juni, ebenfalls in der Hauptstadt Aserbaidschans, gegen die Schweiz.