Mit dem locker herausgespielten 28:13 (9:6) gegen Argentinien haben sich die deutschen Handballer den erhofften Schwung für die Medaillenmission im eigenen Land geholt und Vorfreude auf ein stimmungsvolles Event geweckt. »Das war eine Verabschiedung in die WM, wie wir sie uns gewünscht haben«, sagte Prokop: »Wir reisen mit einem guten Gefühl nach Berlin.«

Kapitän Uwe Gensheimer war gestern mit acht Treffern bester Werfer der deutschen Mannschaft, die vor dem WM-Auftakt am Donnerstag in der Hauptstadt gegen Korea vor allem in der zweiten Halbzeit überzeugte. »Das war so, wie wir uns das im Optimalfall wünschen«, lobte Prokop. Und der starke Torwart Andreas Wolff stellte zufrieden fest: »Ich denke, das war eine Leistung, der Respekt gebührt. Wir haben heute schon mal einen Eindruck bekommen, was in den Hallen los sein kann, wenn wir schnellen, attraktiven Handball spielen.«

Einige Experimente

Nach einem freien Tag versammelt der Bundestrainer sein 16 Spieler umfassendes Aufgebot am Dienstag in Berlin, wo die aussortierten Tobias Reichmann und Tim Suton nicht mehr dabei sind . Der 22-jährige Lemgoer schien dies schon am Freitag nach der Partie gegen Tschechien geahnt zu haben. Zwar wollte er seine späte Einwechslung nicht als Indiz für eine Nicht-Nominierung werten, er sagte aber auch: »Ich bin noch jung. Ein großes Turnier daheim ist noch möglich.«

Die Partie gegen den ebenfalls für die WM qualifizierten Panamerikameister nutzte Prokop vor 9473 Zuschauern für einige Experimente. Im Vergleich zum 32:24 gegen Tschechien am Freitag in Hannover startete die DHB-Auswahl mit dem ehemaligen Lemgoer Mittelblock Hendrik Pekeler/Finn Lemke. Die Maßnahme zeigte schnell Wirkung – der Defensivverbund stand sicherer als noch beim 32:24 gegen die international höchstens zweitklassigen Tschechen. Pekeler: »Was bleibt ist, dass wir beide Spiele gewonnen haben. Das stimmt positiv.«

Spielfreudiges Heimteam

Im Angriff haperte es zunächst jedoch erneut. Auch wegen zu vieler Passfehler der deutschen Mannschaft gingen die Gäste in der 12. Minute erstmals mit 4:3 in Führung. Torhüter Wolff konnte einige Wurfversuche der Südamerikaner zwar stark abwehren, offensiv aber fehlten der DHB-Auswahl Tempo und Zielstrebigkeit.

Deutlich steigern konnte sich der Europameister von 2016 erst im zweiten Durchgang, als die Fans ein spielfreudiges Heimteam erlebten. Das lag auch an Kapitän Gensheimer, der nun für Matthias Musche auf die Linksaußen-Position rückte. Dank seiner Trefferquote zog das DHB-Team davon.

DHB-Tore: Gensheimer 8, Fäth 3, Strobel 3, Böhm 2, Drux 2, Pekeler 2, Semper 2, Groetzki 1, Kohlbacher 1, Musche 1, Weinhold 1, Wiede 1, Wiencek 1

Der WM-Kader und die deutschen Vorrundenspiele

Tor: Andreas Wolff (THW Kiel/27 Jahre), Silvio Heinevetter (Füchse Berlin/34)

Linksaußen: Uwe Gensheimer (Paris SG/32), Matthias Musche (Magdeburg/26)

Rückraum links: Steffen Fäth (RN Löwen/28) ,Finn Lemke (MT Melsungen/26), Fabian Böhm (Hannover-B./29), Paul Drux (Füchse Berlin/23)

Rückraum Mitte: Martin Strobel (Balingen-W./32), Fabian Wiede (Füchse Berlin/24)

Rückraum rechts: Steffen Weinhold (THW Kiel/32), Franz Semper (SC DHfK Leipzig/21)

Rechtsaußen: Patrick Groetzki (RN Löwen/29)

Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel/29), Hendrik Pekeler (THW Kiel/27), Jannik Kohlbacher (RN Löwen/23)

Die deutschen Vorrundenspiele

10. Januar, 18.15 Uhr: Korea - Deutschland (ZDF); 12. Januar, 18.15 Uhr: Deutschland - Brasilien (ZDF); 14. Januar, 18 Uhr: Russland - Deutschland (ARD); 15. Januar, 20.30 Uhr: Deutschland - Frankreich (ZDF); 17. Januar, 18 Uhr: Deutschland - Serbien (ARD)