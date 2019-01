Von dpa

Berlin (dpa) - Handball-Superstar Nikola Karabatic rückt überraschend in den französischen Kader für die WM in Deutschland nach.

Der 34-Jährige habe nach seiner Verletzung wieder das Training mit der Reserve seines Clubs Paris Saint-Germain aufgenommen, sagte Frankreichs Nationaltrainer Didier Dinart laut einer Mitteilung auf der Verbandshomepage. Die Voraussetzungen seien erfüllt, «damit Nikola zu uns stößt. Er ist natürlich ein wichtiger Spieler, aber in diesem Stadium müssen wir in den Trainingseinheiten überprüfen, wie er sich in die Mannschaft einfinden kann.» Karabatic soll bereits aktuell zur Mannschaft in Berlin stoßen.

Der dreifache Welthandballer war im Oktober am Fuß operiert worden und sollte anschließend zwischen vier und sechs Monate ausfallen, wie sein Verein damals mitgeteilt hatte. Trotz der Verletzung wurde er in den erweiterten Kader des Titelverteidigers für die WM berufen. Sollte der dreifache Welthandballer tatsächlich bei der WM spielen, müsste ein anderer Spieler aus dem französischen Kader weichen. Karabatic könnte dann auch im Vorrundenspiel gegen Gastgeber Deutschland am Dienstag zum Einsatz kommen.