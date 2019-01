Von Hans Peter Tipp

»Allez les blancs« oder »rien ne va plus«? Diese Frage beantworteten die erneut in Weiß angetretenen Schwarz-Rot-Goldenen allerdings trotzdem eindrucksvoll. Auch ohne Sieg sind die noch Ungeschlagenen nun wieder mittendrin in der WM-Verlosung, und obwohl die Spieler die Vergleiche mit dem Wintermärchen von 2007 nicht mehr hören wollen: Auch damals nahm die Angelegenheit erst nach einem Stolperer richtig Fahrt auf. Nachdem Deutschland in der Vorrunde im Gerry-Weber-Stadion gegen Polen verloren hatte, kam vor zwölf Jahren der WM-Express ins Rollen und war danach in Halle, Dortmund und Köln nicht mehr aufzuhalten.

Nach Köln führt der Weg der Deutschen auch dieses Mal, so viel steht fest. Allerdings nicht zum Endspiel, sondern zu drei Hauptrundenspielen, von denen allerdings jedes einzelne Endspielcharakter annehmen kann. Aber nach dem erfolgreichen Auftritt gegen den Rekordweltmeister und Titelverteidiger können Kapitän Uwe Gensheimer und Kollegen jetzt auch gegen Teams wie Spanien und Kroatien auf Augenhöhe antreten, obwohl die sich bislang keine Blöße gegeben haben.

Das Remis von Berlin war der Beweis, dass die Deutschen bei ihrer WM gegen jeden Gegner mithalten kann. Sie muss es nur durchziehen. Wenn nicht jetzt, wann dann?