Von Hans Peter Tipp

Berlin (WB). Rund zwölf Stunden nach der hochemotionalen Frankreich-Schlacht war der Ärger über den vergebenen Sieg bereits so gut wie verflogen. Statt dessen stellten Spieler und Funktionäre des Deutschen Handballbundes (DHB) am Mittwoch demonstrativ frisches Selbstbewusstsein zur Schau.

»Die wichtigste Erkenntnis ist, dass wir mit jedem Gegner der Welt, mit dem Weltmeister mithalten können. Es war ein großes Spiel«, betonte Co-Trainer Alexander Haase am spielfreien Tag: »Der Punkt ist ein Pfund, mit dem wir wuchern können. Wir gehören wieder zur Weltklasse.« Torwart Andreas Wolff sagte mit Blick auf die durch das 25:25 (12:10) gegen die Franzosen fest gebuchte Hauptrunde : »Solch ein Spiel ist euphorisierend. Ich hab’ richtig Bock auf die kommenden Spiele.«

»Okay, es wird eine harte Nacht für mich.«

Dabei waren gerade in seinem Fall die Folgen nicht nur positiv. »Ich bin erst um vier Uhr eingeschlafen«, berichtete der Kieler von ungewohnten Problemen: »Für mich ist es zwar normal, dass ich bis ein, zwei Uhr wach bin, aber wirklich bis vier war für mich ein Novum.« Er habe sich lange mit seinem Zimmernachbarn Jannik Kohlbacher unterhalten, was nicht jeden Abend funktioniert. Wolff: »Er hat normalerweise die bewundernswerte Eigenschaft, innerhalb von drei Sekunden eingeschlafen zu sein. Der hängt den ganzen Abend am Handy, sagt gute Nacht, und drei Sekunden später hörst du ihn schnarchen, als ob er ganz Brasilien abholzen wolle.« Nach dem Frankreich-Spiel war es anders. Als Kohlbacher nicht zur Ruhe kam, wusste Wolff: »Okay, es wird eine harte Nacht für mich.« Heute wollen beide aber wieder hellwach sein, wenn zur Abschiedsvorstellung in Berlin mit Serbien (18 Uhr/ARD) der letzte Vorrundengegner wartet. Ob diese Partie sportlich noch von Bedeutung ist, entscheidet sich jedoch erst kurz zuvor.

Die Praxis sieht ganz anders aus

Sollten die Brasilianer um 15.30 Uhr gegen das bislang sieglose Team aus Korea verlieren, könnten sich die Deutschen gegen Serbien doch noch eine Zwei-Punkte-Hypothek für die Hauptrunde einhandeln – im Falle einer Niederlage gegen die Balkan-Handballer. Es gibt auch eine andere Theorie, wie so etwas noch passieren könnte – falls Russland um 20.30 Uhr Frankreich bezwingt.

Doch die Praxis sieht ganz anders aus: Weltmeister Frankreich und Hauptkonkurrent Deutschland werden mit jeweils 3:1 Punkten in die nächste Runde gehen – als Nummer eins und zwei ihrer Gruppe. »Ich gehe davon aus, dass wir unser Spiel gewinnen und dass auch die Brasilianer gewinnen«, sagte DHB-Vize Bob Hanning in Berlin. Anschließend eröffnete er mit einem Lächeln den psychologischen Wettstreit mit dem amtierenden Weltmeister: »Dann gehen wir als Zweiter in die Hauptrunde und haben den Vorteil, zunächst gegen den Dritten spielen zu können und damit den Druck auf die Franzosen weiter zu erhöhen. Wir hätten dann beide 3:1 Punkte und sind erst mal elf Tore besser. Das ist ja auch wie ein Punkt. Das heißt: Die müssen mehr gewinnen als wir, und das in unserer Stadt, in Köln. Das halte ich für fast unmöglich.«

Auf die Frage, ob die Deutschen im Falle eines brasilianischen Sieges und der damit verbundenen Bedeutungslosigkeit des Serbien-Spiels ihre Stammkräfte schonen wollen, antwortete Assistent Haase ausweichend: »Wir wollen im Rhythmus bleiben. Und das heißt, dass alle, die bislang gespielt oder noch nicht gespielt haben, zum Einsatz kommen sollen.«

Verwirrung um den roten Knopf

Roter Knopf statt Grüner Karte: Zum ersten Mal bei einer Männer-WM werden Auszeiten mithilfe der Technik angemeldet. Das geht nicht immer gut. Beim Frankspiel-Spiel sorgte die Automatik gleich zwei Mal für Verwirrung, als ein Alarm erklang, doch niemand eine Auszeit wollte. »Die IHF hat mitgeteilt, dass einmal Steffen Fäth versehentlich an den Buzzer gekommen ist. Nach dem zweiten Schuldigen wird noch gesucht. Die Dinger gehen aber relativ schnell los«, berichtete DHB-Teammanager Oliver Roggisch. Wären die Offiziellen zu einem anderen Schluss gekommen, hätten sie Strafen verhängen können – von Siebenmeter bis zu zwei Minuten. Der zweite Fehlalarm war dann zuviel. Die Buzzer wurden abgeschaltet und die bewährten Grünen Karten hervorgekramt.