»Großartig. Um es mit einem Wort zusammenzufassen«, sagte DHB-Vize Bob Hanning zur Leistung des deutschen Regisseurs, der seine internationale Laufbahn nach dem Gewinn des EM-Titels und Olympiabronze in 2016 bereits für beendet erklärt hatte. Dann aber rief der Bundestrainer im Herbst bei Strobel an.

Hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Genauigkeit

Hanning erläuterte gestern, warum die Wahl auf den Zweitligaspielmacher fiel, der allerdings auf dem großen Parkett mit 143 Länderspielen, WM-, EM- und Olympiateilnahmen alles andere als ein zweitklassiger Akteur ist. Weil es bei den missratenen Auftritten bei der WM 2017 und der EM 2018 in der Mittelposition bei den Deutschen an zentraler Stelle gehakt habe, hätten sich Bundestrainer Christian Prokop und Co-Trainer Alexander Haase für eine neue Mitte mit dem alten Bekannten entschieden. Hanning: »Die Idee war: Wir holen einen klassischen Spielmacher, der Spieler wie Steffen Fäth oder auch Steffen Weinhold in Position bringen kann und gleichzeitig in der Lage ist, innerhalb eines System aufgrund seiner unfassbaren Erfahrung umzuschalten.«

Genau das tat Strobl mit raffinierter Technik und sicherem Auge gegen Frankreich . Wie ein Feinmechaniker justierte er die deutschen Angriffe, stets bemüht um hohe Arbeitsgeschwindigkeit und Genauigkeit. Als vor und nach der Halbzeitpause die Rädchen überhaupt nicht ineinandergriffen, vermied Strobel den Stillstand und warf die Tore einfach selbst. Am Ende standen für ihn vier Wurfversuche und vier Treffer in der Bilanz – 100-prozentig.

Momentan zählt sowieso nur diese WM

Typisch Strobel, dass er nicht sich, sondern das große Ganze in den Vordergrund stellte: »Wir hatten einen guten Fluss im Angriff. Auch das Zusammenspiel mit dem Kreis hat besser funktioniert als in den Spielen davor. So ergeben sich Lücken – und dann hat man Selbstvertrauen.«

Hanning bezeichnete die Personalie Strobel gestern als »die größte Erneuerung in unserem Spiel im Vergleich zur Europameisterschaft«. Ob Strobels Rückkehr eine längerfristige Lösung ist oder er nach der WM wieder zurücktritt, lassen alle Seiten bislang offen. Momentan zählt sowieso nur diese WM: »Wir gehen mit einem emotional guten Gefühl aus dieser Partie. Das muss uns weiter durch das Turnier tragen«, forderte Strobel nach der Remis-Gala gegen Frankreich: »Ich denke, wir haben noch viel im Tank.«