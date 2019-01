Berlin/Köln (WB). Die Vorrunde ist zu Ende. In der Hauptrunde der Handball-WM geht nun um die Plätze im Halbfinale. Deutschland bekommt es in Köln mit Island, Kroatien und Spanien zu tun.

Die Punkte der Spiele untereinander aus der Gruppenphase werden mitgenommen. Es geht Schlag auf Schlag. Gespielt wird jeden zweiten Tag. Bundestrainer Christian Prokop weiß genau, was auf sein Team zukommt. So schätzt er die nächsten deutschen Gegner ein:

Island (Samstag, 19. Januar, 20.30 Uhr/ARD)

»Island hat mit Guðmundur Guðmundsson sehr viele neue Impulse erreicht. Sie spielen in der Abwehr ein sehr aggressives, mannbezogenes System, mit dem sie den Gegner schnell unter Druck setzen und versuchen, leichte Tempotore zu machen. Die Isländer spielen vorn sehr mannschaftsdienlich, auch wenn sie ihren Superstar Aaron Palmarsson in den Reihen haben, der sicherlich in vielen Momenten die Entscheidungen richtig trifft. Sie haben eine gute Mischung aus erfahrenen und vielen jungen Spielern und rennen 60 Minuten. Sie haben einen guten Support. Ich habe gehört, dass die Isis sehr viele Karten geordert haben. Das wird hoffentlich ein tolles Fanfest – mit dem bessern Ende für uns.«

Kroatien (Montag, 21. Januar, 20.30 Uhr/ZDF)

»Die Kroaten sind eine sehr emotionale Mannschaft in Köln, die über richtige Stars verfügt angeführt von Domagoj Duvnjak oder Igor Karačić. Das sind sicher Leute, die das Spiel im Alleingang an sich reißen können.«

Spanien (Mittwoch, 23. Januar, 20.30 Uhr/ARD)

»Mit Spanien haben wir den aktuellen Europameister, der eine ganz andere Herausforderung an uns stellen wird. Sie spielen unheimlich lange Angriffe, sehr diszipliniert, manchmal bis zu anderthalb, zwei Minuten und versuchen dann noch die richtige Entscheidung zu treffen. Wenn man sich davon depressiv machen lässt und hinten drin bleibt die ganze Zeit, dann wird es schwierig. Selber sind sie in der Abwehr bekannt durch ihre antizipativen Fähigkeiten – also sehr Ballklau, sehr viel Überzahl am Ballort ist da gang und gäbe. Dementsprechend müssen wir uns etwas einfallen lassen im Angriffsspiel, müssen vor allem aber selber unsere Abwehr und unser Tempospiel ankurbeln in diesem Spiel.«