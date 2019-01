Von Hans Peter Tipp

Berlin/Köln (WB). Was nehmen die deutschen Handballer bei der Heim-WM aus der erfolgreichen Vorrunde in Berlin mit? Worauf können sie sich bei den drei Begegnungen der Hauptrunde verlassen, damit es was wird mit dem ersehnten Einzug ins Halbfinale?

Bundestrainer Christian Prokop nennt die wichtigsten Trümpfe, die von Samstag an in Köln stechen sollen. Als erster Gegner wartet Island am Samstag, 19. Januar, um 20.30 Uhr in der ausverkauften Lanxess-Arena.

1. Die stabile Abwehr

»Unsere Abwehrleistung passt«, sagt der Bundestrainer, »sie war in allen Spielen das Fundament.« Das sei inzwischen keine Überraschung mehr, müsse aber erst einmal auch funktionieren. Prokop: »Da stimmen Einsatz, Laufwege und die Absprachen.«

2. Die beiden Torwarte

»Wir kriegen eine immer bessere Torwartleistung«, beobachtet Prokop: »Die nimmt zu.« Im letzten Vorrundenspiel gegen Serbien fand nun auch Silvio Heinevetter so richtig ins Turnier. Mit zunehmender Spieldauer wurde die Nummer zwei im deutschen Tor zum erhofften Rückhalt. An der Rangfolge im Kasten hat sich aber nichts geändert. Der Kieler Andreas Wolff war und ist die Nummer eins. Mit Heinevetter kommt ein völlig anderer Torwarttyp von der Bank, wenn er gebraucht Der Bundestrainer: »Das Torwartspiel ist wichtig für die Hauptrunde.«

3. Der variable Angriff

»Sicherlich haben wir ein sehr variables, cleveres Angriffsspiel gesehen, was von drei verschiedenen Spielmachern unterschiedlicher Anteile geleitet wurde«, zeigt sich Prokop zufrieden mit den bisherigen Vorstellungen von Martin Strobl, Paul Dux und Fabian Weide in der Angriffsmitte. Vor allem dem Ex-Lemgoer Strobel gelingt es immer wieder, geschickt die Kreisläufer miteinzubeziehen. Prokop: »Wir haben ein starkes Spiel über den Kreis gesehen.«

4. Der emotionale Kapitän

Uwe Gensheimer will es wissen. Der Linksaußen ist in jeder Hinsicht der Anführer der Deutschen. Prokop sagt: »Wir haben einen Kapitän in Topform, der emotional das Publikum mitnimmt, vorweggeht, in der Abwehr seine Arbeit hervorragend macht und sehr effizient spielt.«

»Das sind die Trümpfe, die weiter stechen müssen«, stellt Prokop fest. Aber der Bundestrainer weiß natürlich auch, dass es auf die gesamte Mannschaft, auf jeden einzelnen seinen zurzeit 17 Akteure – der Hannoveraner Kai Häfner ist nachnominiert worden – ankommen wird, wenn dem hervorragend Anfang auch ein gutes Ende bei dieser WM folgen soll. Schließlich sind die Erkenntnisse aus der Vorrunde nur bedingt auf die Hauptrunde übertragbar, laut Prokop: »Da kommen andere Gegner.« Aber vielleicht trumpfen dann ja auch andere deutsche Spieler auf.