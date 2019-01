Herr Mellwig, an der Belastung für die Nationalspieler hat sich seit ihrer Zeit kaum etwas geändert. 2007 waren es neun Spiele in 17 Tagen bis zum WM-Titel. Jetzt sind acht Spiele in 18 Tagen zu absolvieren, wenn man Weltmeister werden will. Ist das nicht unmenschlich?

Klaus-Peter Mellwig: Wenn die Spieler kerngesund und in bester Verfassung sind, halte ich solch ein Pensum für vertretbar. Optimiert werden muss die Vorbereitungsphase. Die Spieler in der Handball-Bundesliga müssen gerade im Dezember extrem viele Spiele absolvieren. Andere Länder gestalten das völlig anders, damit sich ihre Spieler optimal auf diese internationalen Turniere vorbereiten können. Da sehe ich bei uns Handlungsspielraum und -bedarf.

Aber die Klagen über eine zu hohe Belastung sind auch dieses Mal wieder laut geworden?

Mellwig: Ich sehe das nicht als so als gravierend an. Es kommt darauf an, ob der Spieler in einem guten physischen Zustand ist. Und dann ist ganz entscheidend die Regeneration in so einem Turnier. Da sind alle gefordert: Trainer, das Ärzteteam, die Physio-Abteilung – und wenn das optimal gestaltet ist, dann sind auch eng getaktete Turniere vertretbar.

Aureichend Schlaf wichtig

Worauf hat die medizinische Abteilung beim Titelgewinn 2007 besonderen Wert gelegt?

Mellwig: Uns war es extrem wichtig, dass die Spieler im Vorfeld gut untersucht worden waren. Das wurde alles zentral durchgeführt im Herz- und Diabeteszentrum in Bad Oeynhausen. Die Ärzte und Trainer wussten ganz genau, in welchem Zustand die Spieler sich befinden, sowohl was den Gesundheitszustand, als auch was den Leistungstest anbetraf. Das hat sich optimal bewährt. Mit diesem Gesundheitsmanagement sind wir Welt- und Europameister geworden und haben die Silbermedaille bei Olympia gewonnen. Jetzt hat man das alles modifiziert. Es wird sich am Ende des Turniers zeigen, welches Gesundheitsmanagement optimaler gewesen ist.

Andreas Wolff ist nach dem Frankreich-Spiel erst um vier Uhr eingeschlafen. Wie wichtig ist ein guter Schlaf für die Regeneration?

Mellwig: Der gehört unbedingt dazu. Aber ob ich nun von 23 bis 7 Uhr oder von 4 Uhr bis mittags schlafe, ist letztendlich egal. Wichtig ist, dass man ausreichend geschlafen hat. Der Wolff kann ruhig erst um vier Uhr einschlafen. Wenn er dann erst um halb 12 aufsteht, ist es auch gut. Da muss sich niemand Sorgen machen.

Der Sprung in die Eistonne gilt unter heutigen Nationalspielern nicht mehr als besondere Challenge, sondern ist in Berlin Pflicht. Was bewirkt er?

Mellwig: Das ist ja publik geworden durch Per Mertesacker bei der Fußball-WM in Brasilien. Diese Kältetherapie kann Mikrotraumen in der Muskulatur und Hämatome günstig beeinflussen. Und es hat natürlich auch einen gewissen psychologischen Effekt. Es gehört heute zum ganzen Setting des Regenerierens dazu.

Was hilft sonst, um rasch wieder fit zu werden?

Mellwig: Wichtig ist, unmittelbar nach dem Spiel die Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Man spricht da von dem sogenannten metabolischen Fenster. In dieser Phase ist die Muskelzelle imstande, das verbrauchte Glykogen (Kohlehydrate) oder die entsprechenden Stoffe wieder aufzunehmen. Danach Cooldown in Form von Auslaufen und Stretchen, anschließend die Massage und dann ab in die Kühltonne – vier bis sechs Minuten im Optimalfall. Besonders gefordert sind auch die Physios. Aus eigener Erfahrung weiß ich: Die arbeiten bei diesen Turnieren bis Mitternacht und länger.

Smoothie besser als Wasser?

Die Deutschen schwören angeblich auf Smoothies. Wie wichtig ist das richtige Getränk bzw. die richtige Ernährung bei der Regeneration?

Mellwig: Ist für mich eine ganz entscheidende Geschichte, insbesondere unmittelbar nach dem Match. Darauf sollte man auf keinen Fall verzichten. Es geht darum: Diese Nahrungsaufnahme sollte in flüssiger Form erfolgen, weil es einfacher zu verstoffwechseln ist. Das sind die Basics.

Ein Fruchtgetränk ist also besser als Mineralwasser?

Mellwig: Es gehört ein bisschen mehr dazu als Mineralwasser. Es gehören auch Eiweißstoffe und Elektrolyte dazu. In diesen Fruchtsäften sind auch viele andere Stoffe, die von entscheidender Bedeutung sind für das Regenerieren. Mineralwasser ist dazu nicht genug.

Das bei Amateuren beliebte Bierchen danach ist demnach für Profis völlig tabu?

Mellwig: Ich denke, dass es kein Problem ist für die Nationalspieler, in dieser Phase auf das Bier zu verzichten. Umso mehr wird getrunken, wenn man den Weltmeistertitel eingefahren hat – aus Freude. Oder aus Frust, wenn man das Halbfinale oder das Finale nicht erreicht hat.

Was sagen Sie als Mediziner generell zum Alkoholkonsum von Sportlern?

Mellwig: In Maßen ist das nach dem Sport sicher vertretbar – zumindest im Amateurbereich.

»Das kann man nicht mehr toppen«

Wie verfolgen Sie diese WM? Denken Sie als Mediziner mit oder sind Sie bei den deutschen Spielen ein ganz normaler Fan?

Mellwig: Ich weiß nicht, ob ich ein ganz normaler Fan bin. Erstmal verfolge ich die WM in den Medien und lese jeden Tag das Westfalen-Blatt. Dann schaue ich mir natürlich auch interessiert die Partien im Fernsehen an, weil ich einen Teil dieser Spieler noch selbst mitbetreut habe. Aber ich gebe zu: Die letzten fünf Minuten jedes Spiels stehe ich nur noch davor, weil ich es im Sitzen nicht mehr aushalten kann.

Schauen Sie sich noch ein WM-Spiel vor Ort an?

Mellwig: Sicherlich nicht. Nicht, weil es mich nicht interessieren würde. Aber ich habe bei der WM 2007 die Spiele von der Bank aus verfolgen können. Das war solch ein einschlägiges Erlebnis, das kann man nicht mehr toppen.