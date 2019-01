Köln (WB). In einer Umkleidekabine der Sporthalle Ostheim rotierte am Sonntag der Mixer. Fruchtshakes für die schnellere Regeneration wurden angesetzt.

In der Halle versuchten die deutschen Handball-Nationalspieler unterdessen bereits die 60 Spielminuten gegen Island vom Samstag mit anderen Mitteln aus ihren Knochen zu bekommen. Leichte Gymnastik, Stabilisationsübungen, ein bisschen kicken. Die Stimmung: locker, heiter, voller Vorfreude auf den heutigen

Mit dem 24:19 gegen Island beschäftigte man sich nicht wirklich. Es war die übliche Erfolgsgeschichte bei dieser WM, wenn Deutschland beteiligt war: hinten dicht und vorne erfolgreich, Superstimmung auf der Tribüne, Schwächephasen und leichte Fehler auch gegen die kampfstarken Spieler von Gudmundur Gudmundsson. Aber, und darauf kam es dem Mitgastgeber besonders an: »Für uns war extrem wichtig, dass wir die zwei Punkte haben. Es ging uns nur um diesen Sieg. Das hat die Mannschaft ganz geduldig und souverän geschafft«, sagte Christian Prokop.

»Wir werden gewinnen«

Der Bundestrainer trug auch am Sonntag sein Mantra vor: immer positiv denken. Druck, was für ein Druck? Für den 40-Jährigen ist die heutige Partie eine Chance, eher die Chance, das Tor Richtung Halbfinale ganz weit aufzustoßen. »Auf das Spiel freuen wir uns riesig. Wir haben uns das alle erträumt, dass es zu so einem Spiel kommt, wo sich sehr viel entscheidet«, ergänzte er. Hamburg (Halbfinale) und Herning (Finalrunde): Diese Reiseziele reizen nach Berlin (Vorrunde) und Köln (Hauptrunde) das Team natürlich gewaltig.

»Wir werden gewinnen«, ist sich der Ex-Lemgoer Finn Lemke vor der Partie sicher. Sein Trainer wird diesen Optimismus sicher nicht bremsen, er weiß aber auch, was da auf das DHB-Team zurollt. »Kroatien kommt über Emotionen und eine aggressive Abwehr. Und sie haben Spieler mit Weltklasseformat wie Domagoj Duvnjak oder Luka Cindric oder Željko Musa in ihren Reihen. Da müssen wir uns in Topform präsentieren und emotional gegenhalten«, sagt Prokop. Das Team von Lino Červar, dem »Mago di Umago« (Magier aus Umag), habe nicht den Topscorer, sei deshalb aber auch schwer auszurechnen. Axel Kromer, Sportdirektor beim Deutschen Handballbund: »Sie haben manchmal unangenehme taktische Ideen.«

»Duvnjak kann ein Spiel allein entscheiden«

Besonders motiviert ist Domagoj Duvnjak. Nicht, weil er in der Bundesliga beim THW Kiel spielt. Der fünfte Rang bei der Heim-EM 2018, der wurmt – auch wenn er nicht dabei war. Seit 2004 ohne Titel, das ist für den stolzen Kroaten einfach eine zu lange goldlose Zeit. Oder wie es Duvnjak sagt: »Wir spielen mit Herz für unser Land, wir sind richtig talentiert, wir haben immer Spaß auf dem Spielfeld.« Wie gefährlich der kroatische Rückraumstar ist, weiß Andreas Wolff wohl am besten. Der sagt über seinen Kieler Kollegen: »Duvnjak kann ein Spiel allein entscheiden.«

Doch die deutschen Spieler lassen sich lieber mit ihren Stärken füttern. So hatte Axel Kromer gestern ausgerechnet, dass man mit 21,67 Toren pro Spiel die wenigsten Treffern kassiert habe und 27,7 mal durften die DHB-Fans statistisch in 60 Minuten jubeln.

27 oder 28 Treffer dürften gegen Kroatien auch reichen. Und dann ein vielleicht nicht mehr notwendiger Sieg gegen Spanien – und das erste WM-Ziel wäre erreicht.