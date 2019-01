Mit rechts ins linke Eck, so klappte es auch gegen Island: Steffen Fäth traf am Samstag sechs Mal – bei acht Versuchen. Foto: dpa

Köln (WB). So ganz ernst nehmen die Spieler die Auszeichnung nicht, doch regelmäßig ist der »Man of the Match« ein gefragter Mann nach der Partie. Also knubbelte sich eine Reportertraube am Samstag um Steffen Fäth. Der überragende deutsche Torschütze gegen Island (sechs Treffer) schaute ein bisschen herab – was aber nur an seiner Körpergröße lag.

Der Mann ist die Bescheidenheit in Person. So sagte der stille Hesse in die ihm hingehaltenen Handys Sätze wie: »Ich bin froh, dass es so gut geklappt hat und ich der Mannschaft helfen konnte. Die Jungs haben mich aber auch in gute Wurfpositionen gebracht.«

Eigentlich ist das Tormodell um den Rückraumspieler von den Rhein-Neckar Löwen nicht kompliziert. Kreuzt der Fäth wird es kreuzgefährlich für die gegnerische Abwehr und den Torwart. Fast immer landet der Ball im linken oberen Toreck. Millimetergenau. Mit Wucht, aus großer Höhe. Auch Islands Schlussmann Björgvin Páll Gústavsson wusste sicher, was auf ihn zukam. Doch genutzt hat ihm das sechs Mal nichts.

Lob auch vom Bundestrainer

Lob für den 28-Jährigen gab es auch vom Bundestrainer. »Bei Steffen ist es fantastisch gelaufen. Da war ein Tor schöner als das andere«, sagte Christian Prokop und ergänzte: »Er hat eine sehr positive Entwicklung genommen und gezeigt, wie wertvoll er für uns ist.« Allerdings vergaß er auch nicht zu erwähnen, dass dazu auch die Mitarbeit der Teamkollegen notwendig sei – bis hin zu den Kreisspielern, die ihrem Mannschaftskameraden den Weg frei machen.

Fäth und die Nationalmannschaft, das passt. Besser als zuletzt im Verein. Das DHB-Team als Wohlfühloase. Schon beim Lehrgang in Rostock habe der Aufwärtstrend begonnen, erinnert sich Prokop. Und Fäth sagt: »Zwischen den Spielern und dem Trainerteam passt alles zusammen.«

»Steffen ist unser X-Faktor.«

Auch seine Mitspieler wissen, was sie an ihrem Mann im linken Rückraum haben. »Es sieht gar nicht so schnell aus, wenn er wirft, aber seine Würfe haben unheimlich Schmackes«, sagte Torwart Andreas Wolff: »Steffen ist unser X-Faktor.« Bob Hanning, Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Handballbundes, meinte nach der Vorrunde gar: »Wenn wir eine Medaille wollen, brauchen wir ihn in noch besser, als er jetzt schon ist. Er muss für uns die Kohlen aus dem Feuer holen – weil er es kann.«