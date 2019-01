Manchmal sei das lange und intensive Zusammensein trotz der Erfolge eine »Herausforderung«, sagte der gebürtige Marienheider Paul Drux gestern. Bisher sei es aber ganz gut gelungen, den Lagerkoller zu umgehen, meinte der bekennende Dschungelcamp-Fan (Favoritin: Leila Lowfire).

Erst am Abend beschäftigte man sich dann mit dem nächsten Gegner. Spanien ist aber dank der vorzeitigen Qualifikation für das Halbfinale am Freitag, der Gegner steht noch nicht fest, eher ein Sparringspartner. Bundestrainer Christian Prokop will die 60 Minuten nutzen, um den Spielern Einsatzzeiten zu geben, die bisher eher die Bank drückten – und den Vielspielern die notwendigen Ruhephasen gönnen. Auch wenn Paul Drux sagt: »Wir haben noch einige Körner im Köcher.«

»Alle interessieren sich für Handball«

Das große Thema war gestern eher das überraschend frühe Weiterkommen – und damit das Erreichen des selbst gesetzten Zieles. Da ist ein großer Stolz auf die Rückkehr in die absolute Weltspitze, zwölf Jahre nach dem Wintermärchen und drei Jahre nach dem überraschenden EM-Titel. »Jetzt öffnen sich für uns Türen. Alle interessieren sich für Handball. Wir sind da, wo wir hin wollten«, sagte DHB-Vizepräsident Bob Hanning.

Fast noch euphorischer drückten es Trainer und Spieler aus. »Für uns ist das geil, weil wir uns dieses Ziel gesetzt hatten und es jetzt ohne Umweg erreicht haben. Das ist fantastisch«, sagte Prokop. »Es ist das Größte für mich, dass ich das miterleben kann. Ich genieße diesen Moment«, meinte Kapitän Uwe Gensheimer. »Es war ein Ziel von uns, dass wir die Leute mit unserer Art und Weise, Handball zu spielen, begeistern.« Und Torwart Andreas Wolff jubelte: »Wir stehen im Halbfinale. Darauf können wir stolz sein.« Die Nervenbelastung war nach dem Krimi gegen Kroatien weggefallen. Kein Zittern mehr am letzten Hauptrundenspieltag.

»Ein Tor haben sie ihm aber gegönnt.«

Gut war aber nicht alles gegen Kroatien. Erneut wurden zu viele freie Bälle nicht genutzt. Selbst Uwe Gensheimer gönnte sich mal ein schwaches Spiel. Andreas Wolff wirkte überspielt. Zum Glück erwischten Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek einen Sahnetag und schalteten ihren Klubkameraden Domagoj Duvnjak fast komplett aus. Prokop: »Ein Tor haben sie ihm aber gegönnt.«

Und erneut wurde der 40-Jährige gefragt, wie es zu dem offensichtlich deutlich besseren Verhältnis zwischen Team und Trainer gekommen sei. Prokops indirekte Antwort: »Es ist die Stärke der deutschen Mannschaft, dass jeder für jeden einsteht, dass jeder fightet und wir mit vielen Wechseln die Gegner vor unterschiedliche Aufgaben stellen. Ich bin glücklich, wie sich dieses Team zusammenschweißt und ungeschlagen durch das Turnier geht.«

Nach einer halben Stunde Öffentlichkeitsarbeit verabschiedete sich der Bundestrainer gestern in den freien Nachmittag. »Ich absolviere jetzt mein Sportprogramm.« Auch er wollte ein bisschen wegkommen vom Handball.