Hans Peter Tipp

Zugleich lässt diese Punkteteilung alle Möglichkeiten offen. Weil Brasilien die vom Deutschland-Spiel erschöpften Russen bezwang und damit auf Hauptrundenkurs steuert, könnten die Deutschen ebenso wie die ebenfalls für die nächste Runde qualifizierten Franzosen im Idealfall nun doch noch aus eigener Kraft in den Duellen mit den Teams aus der Gruppe B den Einzug ins Halbfinale schaffen. Ihr letztes Vorrundenspiel bestreitet die DHB-Auswahl morgen in Berlin gegen Serbien (18 Uhr/ARD).

Trotzdem überwog bei den weiter ungeschlagenen Deutschen zunächst der Frust »Wir haben so ein geiles Spiel abgeliefert. Wir hätten den Sieg verdient gehabt«, ärgerte sich Kapitän Uwe Gensheimer: »Dann waren es wieder Kleinigkeiten. Wir haben uns für ein Superspiel nicht belohnt.« Flügelkollege Patrick Groetzki gab zu: »Im Moment fühlt sich das Unentschieden wie ein verlorener Punkt an. Aber morgen werden wir vielleicht schon zufriedener auf das schauen, was wir 59 Minuten und 30 Sekunden lang gezeigt haben. Dieses Remis ist wichtig, weil wir damit alles weiter in der eigenen Hand haben.«

»Heute zählt nur, maximal hinter der Mannschaft zu stehen – zu 100 Prozent«, hatte DHB-Vize Bob Hanning vor der Partie die 13.500 Fans in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof noch einmal eingeschworen. Und tatsächlich trug die Kulisse die deutsche Mannschaft auf einer Welle der Begeisterung durch die Partie. Die Zuschauer standen nicht nur wie befohlen hinter dem Team, sondern immer dann auf, wenn die Deutschen in Unterzahl spielen mussten. Jannik Kohlbacher sorgte für das 1:0, und Andreas Wolff wehrte im Tor nicht nur den ersten, sondern auch den zweiten und dritten Wurfversuch der Franzosen ab. Als sie das erste Mal trafen, waren fast sieben Minuten vergangen. Die DHB-Auswahl hatte da zwei Treffer vorgelegt, aber auch schon erste Chancen vorgeben. Die Abwehr stand weltklasse, doch der Angriff blieb das Problem. Denn auch der Weltmeister kämpfte verbissen um jeden Meter Boden.

So entwickelte sich auf beiden Seiten eine Abwehrschlacht. Selten zuvor wurden gelungene Defensivaktionen in einer deutschen Sporthalle so frenetisch bejubelt wie gestern in Berlin. Auch Bundestrainer Christian Prokop feuerte sein Team mit geballter Faust immer wieder an.

In der 23. Minute führte Deutschland 7:5 – und zum ersten Mal mit zwei Toren. Zwei Ex-Lemgoer boten vor der Pause noch mehr: Martin Strobel mit dem 10:7 (27.), Hendrik Pekeler mit dem 11:8 (28.) und erneut Strobel mit dem 12:9 (30.). Ärgerlich nur, dass dem Franzosen Romain Lagarde in den paar verbleibenden Sekunden bis zum Seitenwechsel noch ein Treffer gelang.

Trotz einer Zwei-Tore-Führung vom 22:20 durch Gensheimer bis zu Wiedes 25:23 brachten die Deutschen den Vorsprung wieder nicht ins Ziel. Pechvögel des Tages waren Hannovers Fabian Böhm, der 26 Sekunden vor Schluss Gensheimer einsetzen wollte, ihn aber nicht fand, weil der Linksaußen an den Kreis eingelaufen war. Erst dieser Ballverlust ermöglichte dem Weltmeister den finalen Ausgleich durch Timothey N’Guessan drei Sekunden vor Schluss.

Hanning sprach dennoch vom »besten Spiel, das die deutsche Mannschaft in den vergangenen beiden Jahren gezeigt hat«. Zum Sieg reichte das aber nicht. »Trotzdem gehen wir mit einem gestärkten Gefühl aus diesem Spiel heraus, weil wir eine super Mannschaftsleistung gezeigt haben«, befand der Ex-Lemgoer Strobel.