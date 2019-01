Von Hans Peter Tipp

Berlin (WB). Was man mit hineinnehmen darf in die Berliner Arena, ist ganz klar geregelt. Taschen dürfen beispielsweise maximal Din-A-4-Format haben.

Da kann der Besitzer eines etwas zu großgeratenen Laptops samt Zubehör schon mal negativ auffallen und zu hören bekommen: »Ihre Tasche ist zu groß.« Dann muss das gute Stück wie alle anderen XXL-Behälter ins Depot gebracht werden und kann am Ende des Tages wieder abgeholt werden.

Für arbeitende Besucher gelten glücklicherweise andere Vorschriften. Hier darf natürlich das ganz große Besteck mit in die Halle, der Laptop sowieso. Sicherheit wird aber auch am Medieneingang groß geschrieben. Eine behutsame Leibesvisitation ist jedes Mal Pflicht, und der aufmerksame Beobachterblick ins mitgeführte Gepäck obligatorisch. Ist die Einlasskontrolle bestanden, wird ein buntes Bändchen am Tragegriff der Arbeitstasche befestigt – jeden Tag in anderer Farbe. Da sammelt sich ganz schön was an, wenn man das will.

Und so trennt sich die Spreu vom Weizen. An der Arbeitstasche meines Nachbarn im Medienraum sieht es inzwischen aus wie am Handgelenk von Wolfgang Petry. Was er damit sagen will, bleibt nebulös. Vielleicht hat er aber auch nur in seinem Reisegepäck eine Schere vergessen.