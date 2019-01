Von Hans Peter Tipp

Herning/Bielefeld (WB). Espen Christensen vom Bundesligisten GWD Minden führte bei der Handball-WM auch nach dem letzten Hauptrundenspiel mit Norwegen die Liste der besten Torhüter an.

Der 33 Jahre alte Handballprofi aus dem norwegischen Skavanger wurde am Donnerstag von Nationaltrainer Christian Berge nach der Pause in den Kasten beordert. Damit teilte er sich auch in dieser Partie die Spielzeit mit seinem Landsmann Torbjörn Bergerud (SG Flensburg-Handewitt). Beim 35:26 (16:13) der Wikinger gegen Ungarn parierte Christensen 39 Prozent aller auf ihn abgegebenen Würfe. Insgesamt griff er bei 18 ungarischen Versuchen sieben Mal erfolgreich ein.

Damit verteidigte der Mindener Bundesligaprofi seinen Spitzenstellung unter den WM-Torhütern. Christensen führte nach dem Norwegen-Spiel mit einer Quote von 42 Prozent gehaltener Bälle weiterhin die Liste der Toptorhüter dieses Turniers an. Ihm am nächsten kamen laut Statistik des Weltverbandes IHF zu diesem Zeitpunkt der Schwede Niklas Landin und der Kroate Ivan Stevanovic (jeweils 40 Prozent).

Espen Christensen spielt seit 2017 für den ostwestfälischen Handball-Traditionsverein GWD Minden. In der norwegischen Nationalmannschaft debütierte er am 19. Juli 2012 gegen Dänemark.