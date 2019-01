Von Hans Peter Tipp

Hamburg/Minden (WB). Deutschland trifft bei der Handball-WM am Freitag im Halbfinale auf Vizeweltmeister Norwegen (20.30 Uhr/ARD). Zwei tragende Säulen der Skandinavier spielen in der Bundesliga für GWD Minden – Abwehrchef Magnus Gullerud und Torwart Espen Christensen. Das sagt GWD-Manager Frank von Behren über seine Handball-Wikinger.

»Magnus ist ein Krieger, und er ist ein Publikumsliebling, der sogar einen eigenen Fanklub hat – die Gullis. Wie sehr die norwegischen Anhänger ihn schätzen, habe im vergangenen Jahr bei der EM erlebt, als ich im norwegischen Fanblock gesessen habe«, sagt der frühere deutsche Handball-Nationalspieler über den 27 Jahre alten Abwehrstrategen aus Kongsvinger aus der norwegischen Provinz Hedmark. »Magnus ist so beliebt bei den Fans, weil er immer 100 Prozent gibt – hinten und vorn. Bei dieser Weltmeisterschaft hat er sich als absoluter Abwehrchef der Norweger etabliert. Wahnsinn, wie er sich da einsetzt.«

Das zeigt auch die Statistik. Gullerud ist laut Weltverband IHF in Vor- und Hauptrunde neben dem Deutschen Patrick Wiencek der beste Verteidiger des Turniers. Keiner hat in Deutschland oder Dänemark bislang so viele Bälle abfangen wie der Gullerud. Mit 16 Steals in acht WM-Spielen führt er diese Wertung an – vor Wiencek und dem Brasilianer Felipe Borges (beide 13). Bei den Blocks hingegen liegt Wiencek (15) vorn. Gullerud liegt hier auf Rang fünf mit neun abgeblockten Würfen.

" „Magnus ist so beliebt bei den Fans, weil er immer 100 Prozent gibt.“ Mindens Manager Frank von Behren "

»In der Nationalmannschaft spielt er die gleiche Rolle wie bei GWD Minden«, sagt von Behren: »Auch für uns ist er im Innenblock ein ganz wichtiger Spieler, der immer 45, 50 Minuten auf der Platte stehen muss. Anders als in der Nationalmannschaft ist Magnus bei uns aber auch als Kreisläufer im Angriff die klare Nummer eins.« Diese Aufgaben hätten die Norweger anders verteilt: »Bei ihnen erfüllt Bjarte Myrhol (früher Rhein-Neckar Löwen) den Offensivjob und Magnus den am eigenen Kreis. So bekommen sie von beiden das Beste.«

Auch im norwegischen Tor steht ein Könner aus Minden: Espen Christensen. Der 33 Jahre alte Keeper erlebt bei dieser WM seinen internationalen Durchbruch. In der IHF-Statistik ist er bislang mit 42 Prozent gehaltener Bälle zurzeit der beste Torwart des Turniers - vor Ausnahmekönnern wie dem Schweden Mikael Appelgren (Rhein-Neckar Löwen), dem Kroaten Ivan Stevanovic (Kadetten Schaffhausen/beide 40 Prozent) und dem Dänen Niklas Landin (THW Kiel/39 Prozent). Christensen teilt sich bei dieser WM die Spielzeit mit Flensburgs Torbjørn Bergerud, der Nummer eins der Norweger.

Ein norwegisches Ass aus Minden: Torwart Espen Christensen, hier für GWD in Aktion. Foto: Starke Ein norwegisches Ass aus Minden: Torwart Espen Christensen, hier für GWD in Aktion. Foto: Starke

»Espen will immer gewinnen, er ist total heiß. Dass er jetzt für Norwegen in einem WM-Halbfinale in Deutschland gegen Deutschland spielt, kann er total ausblenden. Das wird ihm nichts ausmachen«, befürchtet von Behren und charakterisiert Christensen, der 2017 nach Minden gewechselt ist so: »Espen hat eine unkonventionelle Art zu halten. Seine Torwarttechnik steht nicht im Lehrbuch. Aber er ist ein echter Könner, der das Spiel versteht und intuitiv das Richtige tun kann. Das heißt, er geht auch mal in die Ecke, die eigentlich gar nicht seine ist. Espen kann an einem Tag Weltklasse sein und macht dann die Bude auch richtig zu. Er hat aber auch immer mal Spiele dabei, in denen er keinen Finger an den Ball bekommt. Das fehlt ihm noch zur absoluten Weltklasse. Trotzdem lässt er sich auch an diesen Tagen nicht unterkriegen. Er kann das alles abschütteln und beispielsweise in der 55. Minute eine, vielleicht sogar die entscheidende Parade machen.«

" „Nach den ersten Bundesligaspielen dieser Saison hat sich Espen bei unserem Trainer sogar für seine Leistungen entschuldigt.“ Mindens Manager Frank von Behren "

GWD ist die erste Station des in Stavanger geborenen Christensen. Über Stationen in Norwegen, Schweden und Dänemark kam er von GOC Svendborg nach Minden, wo er einen Topjob macht. Frank von Behren mit Blick auf die aktuelle Spielzeit: »Er ist nicht so gut reingekommen, hat sich aber für den Verein förmlich den A... aufgerissen. Nach den ersten Bundesligaspielen dieser Saison hat er sich bei unserem Trainer sogar für seine Leistungen entschuldigt. Danach aber war er mitentscheidend für unsere Serie von vier Siegen in Folge und dafür, dass wir in der Bundesliga zurzeit so gut dastehen.«

Mit Rechtsaußen Kevin Gulliksen steht noch ein weiterer Mindener bei dieser WM im norwegischen Team. Der 22-Jährige ist von Trainer Christian Berge nach der Vorrunde »ausschließlich aus taktischen Erwägungen« durch Kreisläufer Petter Øverby (HC Erlangen) ersetzt worden. »Kevin hat die Möglichkeit, bei dieser WM internationale Erfahrungen zu sammeln, die ihm auf seinem weiteren Weg sehr helfen werden«, sagte von Behren.