Von Hans Peter Tipp

Minden (WB). Ex-Nationalspieler Frank von Behren erwartet einen Kampf auf Biegen und Brechen. »Das ist ein 50-50-Spiel«, sagt der Sportliche Leiter des Handball-Bundesligisten GWD Minden zum Halbfinale der Handball-WM zwischen Deutschland und Norwegen am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Hamburg.

Sein Verein ist mit dem Abwehrstrategen Magnus Gullerud und Torwart Espen Christensen auf norwegischer Seite gleich doppelt vertreten. Deshalb gelten von Behrens Sympathien beiden Teams: »Wir bei GWD freuen uns für die deutsche Mannschaft, aber auch für unsere Mindener auf norwegischer Seite, dass sie im Halbfinale einer WM stehen. Wir werden beiden die Daumen drücken – aber natürlich etwas mehr den Deutschen.«

Mit dem Vize-Weltmeister wartet alles andere als ein handballerisches Leichtgewicht auf das Team des Bundestrainers Christian Prokop. Anders als die Deutschen, die ungeschlagen sind, haben die Norweger bei dieser WM schon einmal als Verlierer die Halle verlassen – beim 26:30 am letzten Vorrundenspieltag gegen Co-Gastgeber Dänemark. Ansonsten spazierte die Mannschaft des Trainers Christian Berge siegreich durch das WM-Turnier.

Die Außenseiter Tunesien (34:24), Saudi-Arabien (40:21), Österreich (34:24) und Chile (41:20) wurden im Turnierverlauf deutlich bezwungen, die arrivierteren Kontrahenten aus Ägypten (32:28), Schweden (30:27) und Ungarn (35:26) ohne großes Zittern. »Norwegen ist keinen Deut schlechter als Dänemark. Sie zählten schon in den vergangenen Jahren immer zu den Top-Teams In dieser Hinsicht haben sie uns sogar etwas voraus und mit Sander Sagosen einen echten Superstar im Team«, lautet von Behrens Urteil: »Diese Norweger können auch Weltmeister werden. Das traue ich ihnen absolut zu.«

Doch die DHB-Auswahl hat mehr als genug, das sie dagegen ins Feld führen kann – als Erstes den Heimvorteil. »Der spricht natürlich für die deutsche Mannschaft. Unsere Jungs können über sich hinauswachsen«, sagt von Behren. Was die Deutschen anno 2019 auszeichnet? Der Mindener bringt es auf diesen Nenner: »Dass sie nicht nur mit ihrer ersten Besetzung spielen, sondern alle Spieler, die reinkommen ihre Leistung bringen und Verantwortung übernehmen.«

Jüngste Beispiele gegen Spanien seien Fabian Böhm (Hannover) und Tim Suton (Lemgo) gewesen. Von Behren: »Im deutschen Team kann jeder Einzelne eine wichtige Rolle spielen. Das ist das Gute, denn so kann man auch mal einen Ausfall auffangen.« Und er erinnert sich an seine eigene aktive Zeit (was nicht sehr oft geschieht): »Zu unserer Zeit war das anderes: Heiner (Brand, Ex-Bundestrainer – Anm. der Red.) hatte immer eine Top Sieben, die uns als Team getragen hat. Dann ist zwar manchmal der ein oder andere reingekommen und hat punktuell helfen können. Aber im Grund hatten wir damals vor allem eine Top Sieben.«