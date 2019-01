Auf den Rausch der Vor- und Hauptrunde folgte für die deutschen Handballer ein veritabler Kater. Die finalen WM-Niederlagen trüben den Eindruck einer fast in jeder Hinsicht gelungenen Veranstaltung. Anders als bei der EM 2018 oder zuvor bei der WM 2017 (jeweils Neunter) fehlte dieses Mal zwar nicht mehr viel, aber eben immer noch ein bisschen zu den besten Mannschaften des Turniers. Dänemark und Norwegen spielten gestern verdient um Gold.

WM-Schwachpunkt der Deutschen war die Offensive. Hier mangelte es im Vergleich zu den Medaillennationen an individueller Klasse. Dänemark (Mikkel Hansen ), Norwegen (Sander Sa­gosen) und Frankreich (Kentin Mahé) hatten Spieler, die in den entscheidenden Situationen erfolgreich Verantwortung übernahmen. Akteure dieses Formats hatten die Deutschen nicht in ihren Reihen. Ohne den bereits vor der WM verletzten Julius Kühn (MT Melsungen) fehlte ihnen zudem ein Mann für die sogenannten einfachen Tore – einer, der eine kompakte Abwehr ganz unsentimental dadurch aus den Angeln hebt, dass er über sie hinweg ins Tor wirft.

Handballer gehören wieder zu den besten Teams

Hinzu kam ein hausgemachtes Problem: Mit Patrick Groetzki hatte Bundestrainer Christian Prokop nur einen Rechtsaußen nominiert – einer seiner wenigen Fehler bei dieser WM. Von Groetzki, der von allen deutschen Spielern die meiste Zeit auf dem Feld verbrachte, kamen von Spiel zu Spiel immer weniger Impulse.

Trotzdem: Drei Jahre nach dem Jubeljahr 2016 mit EM-Triumph und Olympiabronze zählen die deutschen Handballer wieder zu den besten Teams der Welt. Platz drei, Platz vier? Das spielte am Ende keine Rolle mehr bei einer Heim-WM, die Maßstäbe setzte hinsichtlich Zuschauerzahlen, Begeisterung in den Hallen sowie Einschaltquoten am TV.

Doch mit dem Ende der WM beginnt der Alltag wieder. Beim All-Star-Spiel am Freitag werden die Nationalspieler nochmal gefeiert. Eventuell gibt es dann in den Klubs ein paar Anmeldungen mehr, vielleicht ist in den Schul-AGs das Interesse etwas größer als vor den Winterferien. Auf einen Boom werden die Handballer aber ohne den WM-Titel vergeblich warten. Das haben hierzulande andere Teamsportarten wie Eishockey und Volleyball auch schon erlebt. Und die hatten zuletzt sogar Medaillen nach Hause gebracht.