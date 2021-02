Rekord an Beschwerden beim Presserat

Berlin (dpa) -

Beim Deutschen Presserat haben sich seit der Gründung 1956 noch nie so viele Leser über die Medienberichterstattung beschwert wie im vergangenen Jahr. 4085 Beschwerden und damit fast doppelt so viele wie im Vorjahr (2175) gingen 2020 ein, wie der Presserat als freiwillige Selbstkontrolle der Presse – also von Zeitungen, Zeitschriften und Online-Medien – am Dienstag in seinem Jahresbericht mitteilte. Der Sprecher des Rats, Sascha Borowski, sagte: Es seien vor allem Privatpersonen, die sich beschweren.