Von Anonymous User

Rheda-Wiedenbrück/Siegen (lani/gl) - Gerade noch hat die Polizei über einen zumeist unauffälligen Straßenkarneval in Rheda-Wiedenbrück berichtet, da vermeldet sie doch noch eine Hiobsbotschaft. In Wiedenbrück wird seit Rosenmontag ein 59-Jähriger vermisst. Auch in Siegen gibt es einen Vermisstenfall.