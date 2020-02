Von Anonymous User

Rietberg (gl) - Nicole Frolov aus Rietberg hat es am Dienstagabend in der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) in die nächste Runde geschafft. Damit steht die 16-Jährige in der nächsten Ausgabe der Sendung am Samstag ab 20.15 Uhr im sogenannten Recall-Finale.