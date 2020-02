Von Anonymous User

Gütersloh (sib) - Mit ihren gerade einmal 19 Jahren hat Vivien Sczesny aus Isselhorst bereits in rund 20 Film- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Aktuell ist sie in der Rolle des autoknackenden Teenager-Mädchens Tiffany Pütz in der Sat.1-Comedyserie „Think Big!“ zu sehen.