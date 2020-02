Von Anonymous User

Herzebrock-Clarholz (ds) - Ausrangierte Fahrzeuge und Maschinen aus dem Gemeindebestand werden in der Regel verkauft. Insbesondere der Bauhof und die Löschzüge der Gemeinde sind dabei involviert. In der Regel klappt es mit dem Abverkauf. Nur manchmal gibt es Ladenhüter - so wie jetzt den Grabenräumer.