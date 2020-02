Von Anonymous User

Verl (rast) - Dieses Jahr gibt Verl partytechnisch richtig Gas. Wie in alten Zeiten stehen vier verkaufsoffene Sonntage an. Hinzu kommt der zehnte Geburtstag als Stadt. Und die Musikreihe Mittwochs in Verl. Dafür hat die Werbegemeinschaft einen besonderen Künstler eingeladen: Mungo Jerry.