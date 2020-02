Von Anonymous User

Rheda-Wiedenbrück (lani) - Dass die Ecke Sagemüller aus Lintel den großen Karnevalsvereinen der Doppelstadt in Sachen Narretei in nichts nachsteht, steht schon vor der Sause fest. Lange bevor die erste donnernde Rakete in der Halle - pardon - im Saloon Voltmann zündete, war die Party ausverkauft.