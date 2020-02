Von Anonymous User

Gütersloh (din) - Der Wind bläst kräftig. Fröstelnd warten die Platten-Fans vor dem gelben Vinyl-Bus. Auch Jörg Papstein (53) hat sich an diesem Freitag an der Dammstraße in die Schlange eingereiht und die Hände in seiner Motörhead-Jacke vergraben. Erst wenn die ersten Kunden wieder herauskommen, darf er hinein.