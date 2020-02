Von Anonymous User

Rheda-Wiedenbrück (gl) - An einem Pkw-Motor herumschrauben, oder den Kunden einen Kredit ermöglichen: Am Samstag, 29. Februar, bieten 22 Unternehmen Jugendlichen die Möglichkeit, in die Berufswelt hineinzublicken. Beim Tag der Ausbildung können Schüler ab der achten Klasse sich in den Betrieben umsehen.