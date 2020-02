Von Anonymous User

Herzebrock-Clarholz (ds) - Einige Bürger wehren sich gegen die mögliche Ausweisung einer Feuerbestattung an der Gütersloher Straße. Zu ihnen gehört auch Matthias Mersmann. Jetzt hat er einen Bürgerantrag gestellt, der in der Ratssitzung am Mittwoch, 26. Februar, auf der Tagesordnung steht.