Rheda-Wiedenbrück (ew) - Karnevalistische Premiere in der Rheda-Wiedenbrücker Stadthalle: Erstmals sind in dem Neubau an der Hauptstraße mit dem Kinderprinzenpaar Leon I. Holtkamp und Lena I. Friedrich zwei närrische Tollitäten in Amt und Würden eingeführt worden.