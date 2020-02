Von Anonymous User

Rietberg (gl) - Die nächste Hürde ist genommen: Die Schützen aus dem Rietberger Stadtgebiet haben am Samstag bei der Präsidiumssitzung des Bunds der historischen deutschen Schützenbruderschaften (BHDS) in Leverkusen ihr Konzept für die Ausrichtung des Bundesfests 2024 in der Emskommune vorgestellt.