Vor allem aber aufgrund des immer weiter werdenden Aufgabenspektrums hat sich die Gemeinde dazu entschieden, eine hauptamtliche Kraft zu etablieren. „Die ehrenamtlich geleisteten Stunden sind in den vergangenen Jahren immer weiter gestiegen“, erläutert Gemeindebrandmeister Oliver Entrup. Insbesondere Prüf- und Dokumentationspflichten bei Fahrzeugen und Geräten seien in steter Regelmäßigkeit immer umfangreicher geworden.„Im Ernstfall müssen sich die Einsatzkräfte auf ihre Ausrüstung verlassen können“„Dieses komplett nebenher oder in Sonderschichten zu tätigen, ist für die Kameraden beider Löschzüge nicht mehr leistbar, da die Feuerwehrleute in erster Linie für das Einsatzgeschehen zur Verfügung stehen sollen“, betont Entrup. Seit dem 1. Februar gibt es in der Gemeinde daher nun einen hauptamtlichen Gerätewart. Mit Marc Knüwer konnte man einen erfahrenen Feuerwehrmann für diesen verantwortungsvollen Posten gewinnen. Der 44-jährige gelernte Holzbearbeitungsmechaniker bringt alle notwendigen Voraussetzungen für diesen Job mit. Er ist ausgebildeter Atemschutzgerätewart, im Besitz der notwendigen Führerscheinklassen und in der Funktion eines Gruppenführers.Die Aufgabe des Gerätewarts erfüllt er bereits seit einiger Zeit ehrenamtlich und kennt sich bestens in diesem Bereich aus. Auch wenn Knüwer derzeit nur eine 40-Prozent-Stelle innehat, ist sein Wirken für die Kameraden von großer Bedeutung. „Im Ernstfall müssen sich die Einsatzkräfte auf ihre Ausrüstung verlassen können. Die Funktionstauglichkeit ist aber auch gleichzeitig die Lebensversicherung der Feuerwehrleute. Funktioniert etwas nicht, wie es soll, besteht Lebensgefahr für die Kameraden“, unterstreicht Entrup. Ein weiterer Aufgabenschwerpunkt liegt laut dem Chefblaurock in der Brandschutzerziehung und Brandschutzaufklärung, etwa in Kindertageseinrichtungen und Schulen.Empfehlung des BrandschutzbedarfsplansHierbei soll den Kindern und Jugendlichen beigebracht werden, die Gefahren eines Feuers besser einzuschätzen und die Ängste zu überwinden. Auch hier stieß das Ehrenamt zuletzt an seine Grenzen. Mit der Einstellung eines Gerätewartes erfüllt die Gemeinde Langenberg eine Empfehlung aus dem 2018 erstellten Brandschutzbedarfsplan. Sie betritt aber auch Neuland, wie Stefan Reckhaus, stellvertretender Leiter der Feuerwehr, erläutert. Mit der in enger Zusammenarbeit zwischen Rat, Verwaltung und Wehrführung eingerichteten Stelle sei die kleinste Kommune eine der Vorreiterinnen im Kreis Gütersloh.