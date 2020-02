Von Anonymous User

Rietberg (ebl) - Nicole Frolov hat es in die nächste Runde der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ geschafft. Am Samstag, 22. Februar, 20.15 Uhr, folgt der nächste Auftritt der Rietbergerin, die bereits im Casting im Hamburg mit ihrer Stimme überzeugen konnte.

Im Recall unter der Sonne Südafrikas will sie mit dem Lied „110“ der Sängerin Lea in die nächste Runde kommen. Unterstützend werden der 16-Jährigen die Kandidatinnen Tamara, Kathrin und Isabell zur Seite stehen. Ob sie die Jury, bestehend aus Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo, überzeugen werden, zeigt sich bei der Ausstrahlung am Samstagabend.