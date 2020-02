Von Anonymous User

Die ersten 150 iPads für die Konrad-Zuse-Schule sind nach Auskunft der Verwaltung bereits im Herbst eingetroffen. Davon befinden sich demnach aktuell 50 iPads in der Pool-Variante für die Jahrgangsstufen sieben bis zehn und 100 weitere Exemplare in der 1:1-Ausstattung in den Jahrgangsstufen fünf und sechs.Weitere Neuanschaffungen geplantZudem werden in den nächsten Wochen 90 iPads für den Grundschulverbund und weitere 50 iPads für die Konrad-Zuse-Schule angeschafft. Passend zum neuen Schuljahr folgen entsprechend der Anmeldezahlen weiter iPads für den neuen Jahrgang Klasse fünf.Um die Kosten für das Projekt stemmen zu können, geht die Verwaltung weiter von einer Finanzspritze des Bunds aus. Der Förderantrag für den „Digitalpakt“ ist laut Schaumburg Mitte Januar gestellt worden. Das Volumen beträgt rund 134.000 Euro, die unter anderem in die Präsentationstechnik fließen sollen. Über die restliche Summe von 79.000 Euro werde 2021 ein Antrag für Ersatzbeschaffungen gestellt.Fördermittel beim Land beantragtEntwicklungen gibt es auch in Sachen Vernetzung der Protagonisten und Nutznießer von „Schule und digitale Bildung“. Mitte Dezember wurde vom Land NRW die digitale Arbeits- und Kommunikationsplattform „Logineo“ zur Beantragung freigegeben. Für beide Schulen sei der entsprechende Antrag gestellt worden, betonte Schaumburg. Das Grundschulkollegium habe bereits an einer Einführungsschulung teilgenommen. Das Team der Konrad-Zuse-Schule folge in den kommenden Tagen. Damit gehören beide Langenberger Schulen landesweit zu den ersten Einrichtungen, die „Logineo“ nutzen können.Kosten sparen durch NachverhandelnNeuigkeiten hatte die Kommune auch hinsichtlich des Supports der Verwaltungsnetze an den Schulen zu berichten. Der zum Betrieb der Technik notwendige Service soll weiterhin durch die Regio IT erfolgen. Aus Kostengründen hatte die Politik zuletzt angeregt, bezüglich der Anzahl der zu betreuenden Geräte mit dem Dienstleister nachzuverhandeln. „Die Nachverhandlung war erfolgreich“, unterstrich Schaumburg. Künftig sollen nur noch rund 20 Geräte statt der angedachten 100 im Verwaltungsnetz der Schulen von Regio IT betreut werden.