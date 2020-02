Von Anonymous User

Bei Fotoparadies-Inhaber Bernhard Brockmann. Zum Sommer ist der Umzug des Harsewinkeler Fotogeschäfts von der Gütersloher Straße 26 zum neuen Standort an der Brockhäger Straße 16 am Poppenborg-Kreisel geplant.„Deutlich mehr Platz“ Wann genau? „Dazu kann ich noch nichts sagen“, so Brockmann. „In der ehemaligen Konditorei Buchmann haben wir zum einen deutlich mehr Platz und zum anderen das ganze Studio künftig auf einer Ebene“, sagt Bernhard Brockmann. Am derzeitigen Standort stehen ihm 150 Quadratmeter zur Verfügung, im früheren Café sind es 210 Quadratmeter. „Auch einen Teil der ehemaligen Backstube können wir nutzen. Dafür läuft aber noch das Nutzungsänderungsverfahren beim Kreis Gütersloh“, so Brockmann.Gute ParkplatzsituationDer Fotoparadies-Inhaber findet die neue Lage reizvoll. „Und auch die Parkplatzsituation ist gut. Wir haben direkt drei Stellplätze vor dem Geschäft. Und gibt es ja noch den größeren Parkplatz ums Eck.“ Aber: Bernhard Brockmann und seine sechs Mitarbeiterinnen gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge, wie er betont. „Schließlich sind wir seit 29 Jahren hier am Standort an der Gütersloher Straße ansässig“, so der Geschäftsmann.Im März 1991 selbstständig gemachtIm März 1991 hat sich Brockmann gemeinsam mit Ute Jasper mit dem Foto-Paradies selbstständig gemacht. Zuvor waren beide im Fototreff in Gütersloh beschäftigt. Im Januar 2012 ist Ute Jasper ausgeschieden. Seitdem führt Bernhard Brockmann das Geschäft allein. Das Angebot im Foto-Paradies soll auch nach dem Umzug nicht erweitert werden. Es bleibt bei der Fotografie, Bilddienstleistungen, der individuellen Rahmung und Fotokursen. „Gerade für die Seminare haben wir demnächst mehr Platz zur Verfügung“, freut sich der Unternehmer.Räume stehen seit zwei Jahren leerDie Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés Buchmann an der Brockhäger Straße, das 2017 Insolvenz anmelden musste, stehen seit mehr als zwei Jahren leer. Jörg Buchmann freut sich, dass die Räume demnächst wieder vermieten sind. Die Produktion der traditionellen „Pferdeäppel“, einer Champagner-Trüffel-Kreation nach altem Familienrezept, geht auch trotz der Vermietung künftig in einem abgetrennten Teil der Backstube weiter. Den Verkauf übernimmt weiterhin Buchmanns Frau Manuela.