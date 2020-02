Von Anonymous User

UPDATE (10 Uhr) Bielefeld/Schloß Holte-Stukenbrock (pa) - Die Autobahn 33 musste am Montagmorgen zwischen der Anschlussstelle Schloß Holte-Stukenbrock und dem Kreuz Bielefeld eine Zeit lang voll gesperrt werden. Grund war ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen.

Wie eine Sprecherin der zuständigen Polizei Bielefeld auf „Glocke“-Nachfrage erklärte, kam es gegen 7.30 Uhr zu dem Unfall in Fahrtrichtung Bielefeld. Dabei fuhr ein Fahrzeug auf ein anderes auf, das kurz vor dem Kreuz Bielefeld im Rückstau stand. Aufgrund des Aufpralls kam ein Auto ins Schleudern und kollidierte mit zwei weiteren Fahrzeugen.Rettungshubschrauber im EinsatzBei dem Unfall wurden laut Polizei drei Personen leicht verletzt, eine schwer. Da vorher nicht absehbar war, wie schwer die Verletzungen sind, wurde ein Rettungshubschrauber angefordert. Dieser landete auf der Fahrbahn, sodass die Strecke zunächst vollgesperrt werden musste, wie die Sprecherin weiter erklärte.Bei dem Unfall wurde unter anderem dieses Fahrzeug in Mitleidenschaft gezogen.Die Verkehrsteilnehmer mussten sich bis etwa 9.30 Uhr auf längere Wartezeiten in dem Bereich einstellen. Ab der Anschlussstelle Stukenbrock-Senne hatte sich zwischenzeitlich ein mehrere Kilometer langer Stau gebildet.