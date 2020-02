Von Anonymous User

Das gesammelte Werk hat er nun Bürgermeisterin Susanne Mittag übergeben. Als „Arbeitsauftrag an uns alle“ wertet das Gemeindeoberhaupt das deutliche Votum aus der Bevölkerung gegen die Buchstabenreihe an der Bundesstraße 55. Offensichtlich habe man Sinn und Zweck des Vorhabens nicht ausreichend kommuniziert. Dabei habe man die Bürger bewusst involviert, indem immer wieder dazu aufgerufen habe, Vorschläge für die Ortseingangsgestaltung einzubringen, erläuterte Mittag am Dienstag.Schriftzug Idee eines Rietberger LandschaftsbaubürosGleichwohl räumte sie ein, dass der Schriftzug in Cortenstahl-Ausführung, der ihrer Ansicht nach wunderbar mit der Schienenskulptur im Kreisel harmonisieren würde, kein Vorschlag aus der Bürgerschaft oder Vereinewelt war, wie UWG-Fraktionschef Dr. Thomas Wöhning zuletzt behauptete. Er sei vielmehr einst der Feder eines Rietberger Landschaftsbaubüros entsprungen. Für die Verwaltungschefin ist der Schriftzug noch immer ein gangbarer Weg – auch wenn ihr Herz nicht über alles daran hänge, wie sie betonte. „Es geht um die Gestaltung einer Fläche, die nach Gestaltung schreit, und nicht darum, Besucherzahlen messbar zu steigern“, sagte die Bürgermeisterin. Wie man das Ziel erreichen könne, darüber lasse sich trefflich diskutieren.Auch die Kosten von 18 000 Euro hielten sich mit Blick auf die Langlebigkeit des Materials im Rahmen. „Egal was wir an der Stelle realisieren. Es würde sich alles in einer ähnlichen Kostendimension abspielen.“ Nachdem in der politischen Diskussion bezüglich des Schriftzugs mit Antwort auf die Materialfrage ein Konsens erzielt wurde, könnte am morgigen Donnerstag ein weiteres Kapitel der Geschichte aufgeschlagen werden.Fünfjährige PlanungsphaseDann hat der Rat über einen Antrag der Bündnisgrünen zu entscheiden, der die Rücknahme des positiven Beschlusses fordert. Sollte dieser angenommen werden, würde in der nächsten Sitzung des Kommunalparlaments erneut über den Tagesordnungspunkt abgestimmt werden. Für Bürgermeisterin Susanne Mittag ist dies keine schöne Entwicklung. Rund 15 Jahre nach ersten Überlegungen hinsichtlich einer Ortseingangsgestaltung im Zuge des forcierten Gemeindemarketings und einer fünfjährigen Planungsphase müsse der Prozess endlich ein Ende finden, betonte das Gemeindeoberhaupt.Wenige Tage reichten Thomas Leinweber eigenem Bekunden nach aus, um das selbst gesteckte Ziel von 500 Unterschriften auf seinen Listen zu erreichen. „Offensichtlich hatte ich mit meinem Leserbrief zum Thema zuvor vielen Langenberger Bürgern aus dem Herzen geschrieben, die mir nun auf diesem Weg ihren Zuspruch zukommen ließen“, erläutert der Initiator der Aktion gegenüber der „Glocke“. Dass ihm bei dem Projekt Menschen zur Hand gegangen seien, habe ihn sehr gefreut. „Und das waren nicht alles Grüne wie ich“, sagt Leinweber. „Ich hätte mir niemals angemaßt, von Freiwilligen ein Parteibuch vorlegen zu lassen.“„Habe Aktion als Privatmann aus eigenem Antrieb heraus gestartet“Ohnehin sei es ihm wichtig hervorzuheben, dass er die Aktion als Privatmann aus eigenem Antrieb heraus gestartet habe. Dabei sei es ihm nicht darum gegangen, Fehlentscheidungen des Rats zu dramatisieren, wie ihm vorgeworfen sei, sondern darum, den Fokus auf ein Thema zu lenken, dass die Bürger nicht in vollem Umfang erreicht hatte. „Ja, es ist Wahljahr. Und ja, es gibt wichtigere Themen. Aber es ist die Einstellung mancher Ratsvertreter, die mir zeigt, wie richtig ich mit meiner Aktion liege“, erläutert Thomas Leinweber.