Von Anonymous User

Langenberg (lani) - Wenn am Donnerstag, 27. Februar, der Rat der Gemeinde Langenberg zusammenkommt, wird es erstmals in der jüngeren Geschichte des Gremiums zu einer Art Vertrauensfrage kommen. Die Mehrheit des Kommunalparlaments fordert die Überprüfung des Geschäftsfalls „Serverbeschaffung“.

CDU, SPD und Bündnis 90/Die Grünen sowie die fraktionslosen Ratsmitglieder Hans-Peter Friese und Andrea Wachter fordern in einem gemeinsamen Antrag, den Rechnungsprüfungsausschuss mit der Angelegenheit zu befassen („Die Glocke“ berichtete). Zur Begründung wird ausgeführt, dass Bürgermeisterin Susanne Mittag im Oktober 2019 einen Auftrag zur Beschaffung von Schulservern unterschrieben habe, ohne dass die notwendige Ermächtigung vom Rat der Gemeinde vorlag.CDU und Grüne bemängeln auch ProtokollDie Antragsteller werfen der Verwaltung und insbesondere dem Gemeindeoberhaupt vor, den Vorgang der nicht autorisierten Investition durch eine nachträgliche Berücksichtigung im Haushalt heilen haben zu wollen. Aufgrund der Mehrheitsverhältnisse im Rat dürfte ein positives Votum zugunsten des Antrags am Donnerstag nur Formsache sein. CDU und Grüne bemängeln aber noch ein weiteres Vorgehen: Sie habe aus ihrer Sicht das Protokoll zur entscheidenden Sitzung des Rats im Dezember vergangenen Jahrs nicht umfassend genug geführt.Verwaltung hält Niederschrift für ausreichendSo würde in der Niederschrift die Aussage von Bürgermeisterin Mittag fehlen, sie könne sich nicht daran erinnern, ob der Auftrag für die Serverausstattung der Schulen bereits erteilt sei oder nicht. Aus Sicht der Verwaltung läuft die Kritik der zwei Fraktionen ins Leere. Ein Zitieren von Redebeiträgen erfolge in Ergebnisprotokollen grundsätzlich nicht, heißt es aus dem Rathaus. Und hätte sich die Bürgermeisterin in angegebener Sitzung erinnert, wäre eine nachträgliche Prüfung, wie sie angekündigt wurde, entbehrlich gewesen.