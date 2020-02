Von Anonymous User

Kaunitz (abb) - So geht Karneval: Die Kaunitzer Frauengemeinschaft hat am Wochenende die hohen Erwartungen, die man an ihren Karneval hat, erfüllt. Bei ihrer Sitzung blieb kein Auge trocken und die Kaunitzerinnen bewiesen, dass sie sich nicht lange bitten lassen.