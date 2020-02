Von Anonymous User

Langenberg (ew) - 47 Jahre nach ihrer Gründung blickt die Brieftaubenzüchtergemeinschaft Langenberg in eine ungewisse Zukunft: Nur noch acht Mitglieder - überwiegend im fortgeschrittenen Alter - aus Benteler und Langenberg haben 2019 mit ihren gefiederten Freunden an Preisflügen teilgenommen.

Zudem konnte zuletzt das Amt des Vorsitzenden nicht mehr besetzt werden. Seit März 2002 führt der Langenberger Herbert Brinkmeier die Züchtergemeinschaft. Aus gesundheitlichen Gründen sieht sich der 83-jährige und begeisterte Brieftaubenfreund jedoch nicht länger in der Lage, weiterhin den Verein in der Funktion des Vorsitzenden zu führen. Seine Bemühungen bei der Suche nach einem Nachfolger im Vorfeld der Jahreshauptversammlung blieben erfolglos. Aufgrund des hohen Durchschnittsalters der wenigen verbliebenen Züchter war dies zu erwarten.Gemeinschaft auslaufen lassenAuch bei der jüngsten Zusammenkunft war kein Lichtstreif am Horizont auszumachen: Aus dem Kreis der zwölf Teilnehmer der sogenannten Nordcup-Gemeinschaft aus Benteler, Langenberg, Liesborn und Wadersloh gab es keine Bewerbung. „Es ist eben so: Wir müssen der aktuellen Lage ins Auge sehen“, sagte der Liesborner Heinrich Goldmann, Ehrenmitglied des Bundesverbands der deutschen Brieftaubenzüchter. Alles habe seine Zeit, und es müsse nun Herbert Brinkmeier für seinen beispiellosen Einsatz für die Züchtergemeinschaft Langenberg und den Nordcup-Zusammenschluss gedankt werden.Er habe sich seit Jahrzehnten stets erfolgreich sowie mit Leidenschaft und Herzblut für den Brieftaubensport engagiert und sich um diesen verdient gemacht, betonte Goldmann. Die Anwesenden einigten sich einstimmig darauf, die Arbeit der Züchtergemeinschaft Langenberg ohne Vorsitzenden gemächlich auslaufen zu lassen. Die Pokalwettbewerbe im Nordcup-Zusammenschluss sollen jedoch weiterhin ausgeflogen werden. Zudem wollen sich die Züchterfreunde zum Frühstück und zur Pokalehrung wie bisher einmal jährlich treffen. Die Auswertung der noch anstehenden Preisflüge und die Organisation der Einladungen übernahm freiwillig Hermann Krumkamp vom Verein „Bleib treu“ Wadersloh.Hohenfelde-Wanderpokal für Karsten WestarpIn gewohnter Form wurden noch einmal Preise vergeben. Gewinner des Hohenfelde-Wanderpokals ist Karsten Westarp („Auf zum Liesebach“ Liesborn) mit 17 Preisen. Platz zwei belegte mit nur einem Preis weniger die Schlaggemeinschaft (SG) von Heinz-Gerd und Marius Krumtünger („Bleib treu“ Wadersloh). Bei dem für alle Nordcup-Vereine offenen Wettbewerb gehen vor dem ersten Preisflug benannte Tauben mit den Ergebnissen der letzten acht Preisflüge in die Wertung ein. Beim Nordcup-Pokal gab es mit ebenfalls nur einem Preis Unterschied einen Plätzetausch der Züchter: Es siegte die SG Krumtünger mit 46 Preisen vor Karsten Westarp (45).