Von Anonymous User

Um für die Aufgabe gut gerüstet zu sein, hat das Kollegium an einem Modellprojekt teilgenommen. Seit März 2017 heißt es in der Bildungseinrichtung an der Bentelerstraße „Vielfalt fördern“. So heißt das Projekt, das das zuständige Landesbildungsministerium zusammen mit der Bertelsmann-Stiftung auf den Weg gebracht hat. Ziel ist es, die Lehrkräfte dabei zu unterstützen, sich besser auf die unterschiedlichen Ausgangslagen der Schüler einzustellen.Teambildung ist der Konrad-Zuse-Schule besonders wichtigEinen Weg zu finden, den Herausforderungen eines gemeinsamen Lernens zielgerichtet begegnen zu können, schwebte der Schulleitung bereits seit längerem durch den Kopf. In „Vielfalt fördern“ habe man ein passgenaues Konzept gefunden, betont Schulleiterin Anette Drescher. Ellen Kaptain, Didaktische Leiterin an der Konrad-Zuse-Schule, hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass man ganz bewusst mit dem Einstieg in diesen Fortbildungsprozess gewartet habe. „Als junge Schule galt es zunächst, das Kollegium voll auszubauen“, sagt sie.Über zweieinhalb Jahre wurden die 43 Langenberger Lehrkräfte von einem Moderatorenteam um Cordula Wischerhoff und Gerlinde Paßfall-Strenge vom Bildungsbüro des Kreises Gütersloh im Rahmen von ganztägigen Arbeitstreffen mit der Materie vertraut gemacht. Das Qualifizierungsangebot, das am Freitag mit der Zertifikatsübergabe an die Lehrer seinen Abschluss fand, war modular aufgebaut. Für besonders wertvoll hält Ellen Kaptain die Inhalte, die gleich zu Beginn des Projekts auf der Agenda standen: „Modul eins widmete sich der Teambildung. Als junges Kollegium können wir aus dem darin Vermittelten natürlich viel zu unserem Nutzen und zu dem der Schüler lernen.“Zertifikate übergebenMit Übergabe der begehrten Teilnahmeurkunden ist „Vielfalt fördern“ an der Konrad-Zuse-Schule nicht beendet. Vielmehr geht das Projekt hausintern in die Weiterentwicklung, ist vielmehr ein Leitfaden, das eigene Handeln zu reflektieren. „Schließlich haben wir ein hohes Interesse daran, jeden Schüler dort abzuholen, wo er steht“, sagt Kaptain mit Blick auf die Vielfalt im Klassenzimmer.Die vier Module von „Vielfalt fördern“ bestehen aus praxisrelevantem Input, Trainingseinheiten und Reflexionen über die Weiterentwicklung des Unterrichts. Zu Beginn wird an einem pädagogischen Tag das Grundverständnis zur individuellen Förderung und zum Lernen in den Blick genommen. Dabei wird berücksichtigt, wo die Schule beziehungsweise das Kollegium im Entwicklungsprozess steht. Im Verlauf werden zunehmend auch fachspezifische Elemente aufgegriffen, sodass die Fachkonferenzen über die Kollegen nach und nach einbezogen werden. Im ersten Abschnitt steht die gemeinsame Unterrichtsplanung im Fokus. Im Zentrum des zweiten Moduls steht eine prozessbezogene Diagnostik, um Potenzialen und Interessen der Schüler erkennen zu können. Wie diese gefördert und kompetenzorientiert bedient werden können, wird im dritten und vierten Abschnitt der Maßnahme behandelt.Derzeit wird „Vielfalt fördern“ als gemeinsames Projekt des Ministeriums für Schule und Weiterbildung sowie der Bertelsmann-Stiftung Schulen in 18 kreisfreien Städten und Landkreisen in Nordrhein-Westfalen angeboten. Perspektivisch wird das Angebot allen 53 Regionen des Landes zugänglich gemacht.