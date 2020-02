Von Anonymous User

Langenberg (lani) - Gute Nachrichten verbreiten sich in der Regel schnell. Manchmal kommen sie aber auch still und heimlich mit der Post. So geschehen in Langenberg. Die Bezirksregierung hat der Gemeinde einen Zuwendungsbescheid für den weiteren Ausbau in Sachen Breitband zukommen lassen.

Damit könnten bereits in absehbarer Zeit nahezu alle Häuser in Langenberg mit Glasfaser versorgt sein. Nachdem die Ortsinnenlagen sowie Siedlungssplitter im Außenbereich bereits an die Datenautobahn angeschlossen sind oder derzeit werden, können dank der in Aussicht gestellten Millionenförderung in den kommenden Jahren auch einzelne Adressen in der Peripherie, die bislang noch unterversorgt sind, auf Hochgeschwindigkeitsinternet via Glasfaser hoffen. Dort war ein Ausbau für Anbieter auf dem freien Markt bislang nicht wirtschaftlich.Baubeginn voraussichtlich 2021187 Adressen, allesamt Einzellagen weit ab vom Schuss und mit einer Internetverbindung von weniger als 30 Mbit, hat eine Überprüfung der Netzabdeckung als „Noch zu versorgen“ hervorgebracht. Diese sollen laut Ausschreibung einen Gigabit-Anschluss erhalten. Baubeginn ist voraussichtlich im kommenden Jahr. „Wann das Netz in den Randbereichen der Gemeinde fertiggestellt sein wird, hängt auch mit der Ausschreibung zusammen“, erläutert Jens Dübner, Breitbandkoordinator für den Kreis Gütersloh.Außer Langenberg haben sieben weitere Kommunen aus dem Kreisgebiet ein solches Projekt vor der Förderkulisse von Land und Bund in Angriff genommen. Dübner koordiniert die einzelnen Maßnahmen. Von zwei bis fünf Jahren reiche der potenzielle Zeitrahmen für die Umsetzung.Bedeutender SchrittIst das Projekt erst einmal abgeschlossen, nimmt Langenberg kreisweit eine Vorreiterstellung ein, was den Grad der Anbindung der Glasfaser bis in die Häuser (FTTH) angeht. „Damit gehen wir einen bedeutenden Schritt, zukunftsfähig zu sein, und sind gut gerüstet für technische Herausforderungen, die uns bislang vielleicht noch gar nicht bekannt sind“, freut sich Bürgermeisterin Susanne Mittag. Zwar handele es sich diesmal nur um wenige verbleibenden Einzellagen, die hinsichtlich des Datenaustauschs auf die Überholspur wechseln sollen, dennoch sei es wichtig, auch diese nicht aus dem Blick zu verlieren.Niemanden abhängen„Wir dürfen Bürger versorgungstechnisch nicht abhängen, nur weil sie auf dem Land wohnen“, unterstreicht die Verwaltungschefin. Von daher sei sie froh, dass trotz offiziellem Marktversagens ein Ausbau aufgrund der Förderung möglich wird